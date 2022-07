AMLO reconoce que hay estados con poco avance en materia de seguridad

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que hay estados de la República en los que no se están logrando buenos resultados en materia de seguridad.

Al señalar que se está avanzando poco a poco en el control de la seguridad en el país, el presidente señaló que hay estados en donde no se han tenido buenos resultados, pero se sigue trabajando en ello, indicó en su conferencia de prensa.

López Obrador fue cuestionado en torno a los resultados de la más reciente encuesta de seguridad del INEGI, que revela que el 67.4 por ciento de la población considera inseguro vivir en su ciudad, lo que es un aumento en relación a marzo.

El presidente justificó que la percepción de la inseguridad y la realidad que se vive son cosas distintas y aseguró que ahora “hay más confianza” de la gente en su gobierno en materia de seguridad.

“Ayuda mucho el que no se permita la impunidad, eso nos ayuda bastante, pero todavía tenemos que seguir trabajando para reducir más la incidencia delictiva y que la gente lo advierta más”, manifestó.

Al aceptar que hay estados del país donde no se tienen buenos resultados para lograr la paz, López Obrador indicó que hay otros en donde sí se están consiguiendo buenas experiencias, como en la Ciudad de México.

“Aquí en la Ciudad de México ya la percepción es otra”, dijo López Obrador y añadió que en el caso de las policías municipales y estatales, por lo general, la gente le tiene más confianza a las instituciones de las Fuerzas Armadas, como Marina y el Ejército y, ahora, a la Guardia Nacional, aunque reconoció que ayudan los distintos cuerpos de policías.

Dijo que no todas las policías se han echado a perder y destacó que lo mejor es el trabajo que se da de manera coordinada entre los tres niveles de Gobierno.

“Por ejemplo hoy, en todo el país, a esta hora, terminando esta conferencia, están reunidos la mayoría de los gobernadores, los comandantes de zonas militares y navales, están los representantes de la fiscalía, los de seguridad pública”, resaltó.

“Mi conclusión, al día de hoy, es que vamos mejorando. Yo tenía la preocupación, porque no bajaba, desde que llegamos ha habido una disminución. Pero lo que me preocupaba y me ocupaba más eran los homicidios. Desde que llegamos, este es fuero federal y son cifras oficiales, datos de la Fiscalía, del INEGI”, puntualizó.

Pero a pesar del optimismo del presidente, de acuerdo con la encuesta del INEGI, dos de cada tres personas en el país siente miedo de vivir en su ciudad.

El estudio indicó que, en junio pasado, el 67.4 por ciento de la población consideró que vivir en su ciudad es inseguro y este porcentaje representa un aumento significativo con relación al a marzo pasado, que fue de 66.2 por ciento.

Asimismo, la encuesta señala que las ciudades donde la población sintió una mas insegura por temor a ser víctimas de la delincuencia son: Fresnillo, Zacatecas, Ciudad Obregón, Irapuato, Cuautitlán Izcalli y Colima.

El presidente López Obrador dijo que una de las entidades donde más problemas ha tenido es en el estado de Quintana Roo, particularmente en Cancún, pues dijo que llega un alto volumen de turistas.

El sábado pasado se registró una balacera en Playa del Carmen, Quintana Roo, que dejó un saldo de tres personas lesionadas y siete detenidos.