¡Ya me vi! Leoneses ya se ven ganando el avión presidencial

Tal pareciera algo fuera de la realidad, pero lo cierto es que algunos leoneses se ven como ganadores del avión presidencial en el sorteo de la Lotería Nacional a celebrarse el 5 de Mayo, pero el problema para ellos es en “dónde dejarlo”.

Luego de conocer la expectación que ha causado entre la población en general, el sorteo del avión presidencial un Boeing 787-8 de la serie Dreamliner que tiene un valor estimado en los 150 millones de dólares, según avalúo llevado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Ya me veo en el avión

Juan Antonio Coss, se encuentra interesado de comprar un cachito de los 6 millones a imprimir para el sorteo magno del 5 de Mayo. “Ya he guardado dinero, solo espero que salgan a la venta” aunque pareciera un disparate como me han dicho algunos conocidos, pero ya me veo en el avión, como nuevo propietario”, aseguró.

¿Dónde lo voy a dejar?

Para Dolores Rico el único problema que ve, de resultar ganadora del avión, es “¿Dónde lo voy a dejar, pues con esta inseguridad, está para pensar’?

Me interesa, igual lo gano

“Está chido, igual y lo gano”, dijo Alma Sánchez al ser cuestionada frente al estanquillo de la Lotería en donde preguntó sobre el valor de los cachitos y la fecha de venta. “En realidad estoy pendiente e interesada”.

La vaquita

José Antonio se va a unir a una vaquita que harán unos vecinos de la colonia Piletas para comprar uno o varios boletos. “Es un albur; puede que no ganemos, pero cuándo se había visto la rifa de un avión presidencial”, indicó.