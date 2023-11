México requiere consejos consultivos para impulsar las telecomunicaciones

León, Gto.- La Coordinadora del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, declaró que el país requiere crear consejos consultivos ciudadanos en materia de telecomunicaciones para impulsar el crecimiento económico.

“México requiere muchos consejos consultivos ciudadanos en materia de telecomunicaciones y energías, los actores empresariales y las cámaras especializadas deben de hacer propuestas de lo que el país necesita y unir con las propuestas de todos, cuento con un equipo específico en telecomunicaciones y tecnologías de la información”, comentó en su ponencia en la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información.

Gálvez criticó la falta de crecimiento del país en telecomunicaciones por falta de conocimiento de la Cuarta Transformación, situación que está frenando a México y agregó que la campaña iniciará en marzo, para no saturar a la población.

“No se vayan con la finta de que no han iniciado la campaña, la sociedad no va a aguantar una campaña de seis meses, esta cabrón, nos van a odiar, tenemos que dosificar, enfrente tratan de ganar sin competir, la señora Sheinbaum cree que tiene el poder por que le dieron el bastón de mando, pero no le dieron el control, ese se quedó en otro lado, necesitamos un país con contrapesos”, comentó.

Al ser cuestionada sobre la participación del ejército mexicano en instalaciones de telecomunicaciones como aeropuertos, puertos marítimos y aduanas, denunció que la corrupción no ha disminuido como prometió el gobierno federal.

“El Ejército y la Marina deben de regresar a sus labores y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debe de administrar los aeropuertos y los puertos, además la Secretaría de Hacienda debe encargarse de las aduanas, hay productos que tienen 50 clasificaciones aduanales y los marinos no le entienden, esto se ha vuelto un dolor de cabeza en las aduanas”, explicó.

Por su parte, previo a la reunión en Canieti, estuvo en Silao con jóvenes del PAN, PRI y PRD, donde señaló que se tiene que atender a los jóvenes en temas como vivienda, salud mental, seguridad y educación.

Sobre el programa federal de la Cuarta Transformación, Jóvenes Construyendo el Futuro, declaró que es bueno, sin embargo manifestó que no es suficiente el hecho de que únicamente se les otorgue dinero a través de una beca y expresó que se les debe de invitar a participar en temas como educación digital, tecnologías de la información, competencias laborales, códigos de programación en informática, “ ya que con esas herramientas en estados como Guanajuato pueden acceder a tener un buen empleo”.

Sobre una posible coalición en el estado de Guanajuato declaró que el PAN, PRI y el PRD deben de ir unidos para ganar todos los distritos federales, “para que haya un contrapeso en el país. Yo creo que podemos construir una coalición amplia, pero necesitamos ver qué es lo que deciden los dirigentes municipales y del estado, por qué muchas de las veces les gusta ir solos”.

En cuanto a la contienda estatal entre las dos punteras, Libia Denisse García Muñoz Ledo y la morenista Alma Alcaraz, declaró que a la candidata del PAN la ve con un fuerte empaque, ya que cuenta con experiencia y conocimiento en la administración pública y agregó que “ ha hecho un buen trabajo en Guanajuato, no cabe duda que en Guanajuato el PAN, el PRI y el PRD van a sostener esta alianza, mientras que a Alcaraz la veo limitada, no tiene tanta experiencia”, concluyó.