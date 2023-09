Xóchitl Gálvez asistió al Grito en Dolores Hidalgo

DOLORES HIDALGO, Gto.- (OEM-Informex).- En su visitita a la Cuna de la Independencia Xóchitl Gálvez acompañó al gobernador del Estado de Guanajuato Diego Sinhué Rodríguez Vallejo en la conmemoración del Grito de Independencia..

Previo al festejo del grito de independencia, la candidata por el Frente Amplio por México Xóchitl Gálvez Ruíz indicó que espera que López Obrador deje de meterse en la elección de 2024 y siga el ejemplo de Peña Nieto, “Escuché que él decía que reconocía a Peña Nieto porque no se había metido en la elección, ojalá siga el ejemplo de él, y deje de meterse en la elección, ya está la persona que coordina su movimiento y creo que a ella le toca”.

Además, expresó, “Me gustaría una independencia que no le apueste al odio, creo que nunca más se debe apostarle a un país dividido, nunca más apostarle al odio, tenemos que apostarle a un país que vaya para adelante”.

“Recuerdo cuando venía el presidente a Dolores Hidalgo el quinto año, un año antes de salir, él debía de estar aquí, pero hoy no están invitadas a Palacio Nacional ni la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, ni la presidenta del Senado, ni la presidenta de la Cámara de Diputados, porque el presidente no se siente cómodo cuando no es el centro, a él no le gusta estar con quien no piensa como él”, expresó la senadora.

Por otro lado, en un video en su red social de Facebook Xóchitl Gálvez expresó "El cura Hidalgo dijo ´Muera el mal gobierno´, nosotros no diremos eso, diremos adiós al mal gobierno, hoy la democracia es nuestra bandera, hoy la unidad de nuestra bandera, aquí no hay odio, aquí no hay división, aquí lo que hay es esperanza, esperanza que a cambiado de mano".