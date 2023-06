“Wendy es la alegría de La Casa”: Barrio del Coecillo

El Barrio del Coecillo y los leoneses apoyan a Wendy Guevara por su participación en La casa de los famosos 1, dicen que es la alegría del reality show.

En entrevista exclusiva con Fabiola Vázquez Venegas y Francisco Guevara Jaramillo padres de la youtuber, influencer, empresaria y cantante transgénero mexicana dijeron que esperan que su hija sea la gran triunfadora de la primera temporada de La Casa.

“Ojalá que gane, sí trae muchos seguidores y gente que la apoya pero de todas maneras, yo veo el entusiasmo de todas las personas y estamos muy agradecidos primero con Dios y con todas las personas que la aceptan y la quieren y están con ella apoyado” dijo Fabiola.

“Para mí es muy importante que ella esté en La Casa de los Famosos, para mí ya ganó, hay mucha gente que la va a conocer más y va a tener más seguidores mi Wendy es muy querida. La gente del Barrio nos está apoyando”, dijo Paco Guevara.

Wendy es transparente

Su familia declaró que la leonesa es auténtica y transparente y así como se es en televisión es igual en su vida diaria.

“El mayor tiempo la hemos visto contenta, con entusiasmo, como es ella pero casi siempre está cotorreando, bromeando y haciendo reír a la gente con sus ocurrencias y mucha gente nos ha dicho que es la alegría de la casa porque hace reír a los habitantes”, dijeron.

Sus padres recordaron que antes de irse a La Casa de los Famosos platicó con Fabiola y le dijo que había una probabilidad de ser participante del reality y una vez que le confirmaron su estancia lo primero que le pidió a su mamá fue la bendición.

“Me dijo madre dame la bendición porque ya me voy y voy con todo, voy hacer auténtica, la que soy porque no me gusta imitar, los voy a extrañar mucho, los amo”, indicó Fabiola.

“Para mí es un orgullo y más porque es la primera trans que entra a un reality show, es una persona de Barrio que ha llegado muy alto. A veces le digo hijo porque me confundo (ríe). Cuando salgo a la calle la gente me grita: hola don Paco, saludos a Wendy o también me gritan: Don Paco Wendy está triunfando y a nosotros nos da risa y gusto”.

Al preguntarle a la señora Fabiola sobre la declaración que hizo Wendy que de ganar le pondría una tortillería para que únicamente la administre, en ese momento se le hizo un nudo en la garganta y explicó que su hija cuando tenía cinco años fue atropellada cuando iba de la mano de su hermano Paco quien es un año mayor que ella, iban a comprar dulces.

Wendy se soltó de la mano de su hermano al atravesar la calle y un hombre a bordo de una camioneta lo atropelló y no conforme, se regresó para rematarla.

La influencer quedó malherida y su mamá tuvo que salir a trabajar y cuando recibía propinas eran para comprarles un pan para la cena.

Apoyaran a Wendy en la marcha y en el Barrio

Fabi y Paco platicaron que su hijo Paco le hizo una manta para marchar este sábado con motivo del Orgullo Gay y el día domingo después de las nueve de la noche estarán en el Jardín del Coecillo para apoyar a Wendy, a todos los asistentes les regalará agua y otros detalles.

“El apoyo para Wendy será después de las nueve de la noche cuando la misa termine, la vamos a apoyar por medio de porras, aguas y detalles para los asistentes. Lo importante es que estemos para grabar y ya sea que cuando salga de La Casa de los Famosos se los enseñamos o que la televisora se los haga llegar”, comentó su papá.

Así nació Wendy, la leonesa más famosa

El nombre completo de Wendy Guevara es Luis Carmen Guevara Venegas, nació el 12 de agosto de 1993 y tiene cuatro hermanos. Es conocida por formar parte del famoso trío de trans Las Pérdidas.

Su nombre femenino se lo puso una amiga con la que trabajaba en una estética y fue referente de un personaje interpretado por la actriz Angélica Vale en la telenovela Amigas y rivales.

Alcanzó su popularidad en el año 2017 gracias a un video que se viralizó porque ella y su amiga Paola fueron abandonadas en cerro, a partir de ese momento compartieron contenido en diversos en diversas plataformas.