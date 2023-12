Viven con frío en el cerro

León, Gto.- Familias que viven en el cerro - del Gigante y sus alrededores-, están en una situación de vulnerabilidad, en primera por el frío extremo que se siente y cala hasta los huesos, segundo porque han aumentado las infecciones de las vías respiratorias.

Explicaron que las cobijas que manda el Municipio de León no se les entregó a todos los habitantes y las estaban esperando con ansias.

Entre el cerro rodeado de neblina se puede observar sobre el camino, casas con dobles cortinas y en algunas de ellas con su fogón donde está hirviendo la canela para calentarse el pecho.

En cambio, jefes de familia tuvieron que salir a pastorear el rebaño, pues, aún con las inclemencias del frío tiene que llevar “la papá” para su casa, en cambio, las madres de familias caminan enchamarradas por el cerro para bajar a la ciudad y llegar a su trabajo donde les pagan 280 pesos diarios por ocho horas de trabajo porque el camión solo pasa tres veces al día. En esta temporada de vacaciones el transporte se tarda más de lo usual.

Aún con la llovizna se persignan y le piden a Dios no enfermarse pues tienen que salir a limpiar casas, hoteles y negocios pero los niños se quedan encerrados, si es posible, que no salgan de la cama, pues, al no contar con Seguro Social disminuye la posibilidad de tener atención médica y corren el peligro de contraer Covid.





NO LLEGAN APOYOS

En un recorrido realizado por El Sol de León, personas de comunidades como Cantarranas, Media Luna, Mesa de Ibarrilla, Saucillo de Ávalos, Agua Zarca, Capulín, El Huizache, manifestaron las pocas cobijas que se repartieron fueron entre los más cercanos de las y los delegados, incluso hasta hubo despensas a excepción de personas de Rincón grande, Buenos Aires, Fundiciones, Mesa de Reyes que son las comunidades donde hace más frío sí hubo apoyos.

También dijeron desconocer la tarjeta Apoyo MujerES Grandeza que se reparten en los 46 municipios del estado.

El señor Espiridión López López de 70 años de edad, de la comunidad El Capulín lleva huarache tejido y camina aunque el agua y el viento le rosen sus pies, no tiene otro tipo de calzado y para no enfermarse se abriga su pecho y evita tomar agua fría.

“Yo me prevengo tomando agua caliente que no esté fría y me abrigo bien mi pecho para no enfermarme”, señaló.





NO HA NEVADO

Así mismo, los ciudadanos que viven en el cerro comentaron que los días lluviosos es cuando más cala el frío así como los meses de enero y parte de febrero.

“No sabemos qué grado amanecemos pero si cala bien feo el frío y más cuando llueve, no descartamos que un día de estos amanezca la capa de hielo”, explicaron.

Para finalizar, consideraron que en esta temporada se debería hacer un análisis de quiénes son las personas que realmente necesitan el apoyo y del mismo modo pues creen que este año descenderán más las temperaturas.