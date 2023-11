Vendedores de hierba; oficio apunto de desaparecer

León, Gto.- Vendedores de hierba ubicados en la entrada del Mercado Aldama por la calle Leona Vicario señalaron que sus ingresos son bajos y destacaron que este oficio está a punto de desaparecer.

Local ¿Debo seguir utilizando cubrebocas?

Sandra Vela Díaz, conoció sobre las propiedades de las hierbas gracias a su padre quien le heredó el lugar y es que anteriormente la venta de los manojos de las plantas para combatir enfermedades era todo un éxito pero ahora solo les alcanza para pagar el lugar y la comida del día.

“Después de la pandemia todo esto fue bajando, las personas ya no quisieron comprar hierbas, no sé si deba. Yo estoy aquí para sacar lo de la comida del día porque no alcanza para más” manifestó.

Para esta temporada de frío comentó que las personas suelen comprar no enfermarse el té de albango, es un remedio tradicional que realizaban las abuelas para varios padecimientos de las vías respiratorias también el gordolobo, eucalipto, manzanilla y limón.

Otras plantas que usan y son las que más se llevan es la ruda, albahaca y romero estas tres más que una fusión es para realizarse una limpia. Al bañarse o limpiar el hogar se cree que neutraliza energías negativas en el entorno, armoniza el ambiente y protege contra las vibraciones negativas de personas envidiosas o vampiros energéticos.

Sandra Vela platicó que desde la mañana hasta tres de la tarde suele juntar alrededor de 100 pesos, espera que con esta temporada las personas decidan tomar tés calientes para cuidar su salud y acudan a comprar las hierbas que tanto bien le hace a la salud por no contener químicos.

Asimismo, dijo que no ha surtido muy bien debido a que las plantas se le seca porque y prefiere comprar al día para no tener pérdidas.

Local Cubrebocas obligatorio para choferes de orugas y camiones a partir de octubre

Por otro lado, mencionó quién podría continuar con el legado de su padre don Heriberto podría ser su nieto, pero en cambio no le ve futuro al negocio, en este sentido pide a las autoridades municipales que realicen una campaña para recibir más clientes y las personas sepan de todas las propiedades que les brindan las hierbas medicinales.