Vecinos votan y consiguen cancha nueva enmallada en Valle de León

León, Gto.- Gracias a que se organizaron y salieron a votar en favor de su colonia, vecinos de la colonia Valle de León ya cuentan con su cancha nueva y una flamante malla perimetral.

Además, con el presupuesto ganado en la votación del 20 de enero del 2023, también consiguieron que les construyeran andadores, reflectores, bancas y mesas.

Los vecinos agradecieron porque con su nuevo espacio público, podrán salir los niños a jugar, pasar una tarde agradable y convivir en familia.

“Y es que después de soñar con tener un lugar así, hoy se convirtió en realidad gracias a Participa León 2023”, destacó Alejandra Gutiérrez Campos, presidenta municipal, quien agregó que la obra fue posible gracias a la propia comunidad vecinal que nunca se dio por vencida y trabajó hasta lograrlo.

“Hoy me da mucho gusto que su voz se siga escuchando porque algo que yo les he dicho es que aquí en León hay escucha permanente. Hoy me siento bien orgullosa porque no se dieron por vencidos, esto es crear mejores ciudadanos, ciudadanos que se involucran, que participan por su ciudad”, destacó la alcaldesa.

Además, autoridades municipales también supervisaron el avance del espacio público que se realiza en Alameda de la Presa, obra que también fue elegida por los ciudadanos en Participa León 2023.

La obra registra un avance del 70 por ciento y se estima que esté lista en marzo. Dicho espacio público contará con palapa, andadores, juegos, mobiliario, alumbrado y malla perimetral, pero es importante destacar que este proyecto también resultó ganador en Participa León 2024, por lo cual se contempla una segunda etapa del recinto.

Ale Gutiérrez felicitó a las y los leoneses por participar y por trabajar juntos, sociedad y gobierno, para construir un mejor municipio, por ello los invitó a no darse por vencidos y seguir soñando hasta convertir esos sueños en realidad.

“Me siento bien afortunada de que aquí haya gente tan trabajadora, echada para adelante, que no se raja, que sueñan y hacen que las cosas se conviertan en realidad, sé que hay muchos retos y por eso voy a seguir escuchándolos de manera permanente”, refrendó la presidenta.

Asimismo, realizó una visita por colonias de la delegación Cerro Gordo para revisar el avance que registra la pavimentación de algunas calles, obras que también fueron posibles gracias a la participación ciudadana en coordinación con Fidoc.

La primera calle fue Castillo de Verona en la Colonia Lomas de los Castillos, obra que presenta un avance del 35 por ciento y que mejorará la calidad de vida de más de 150 personas que a diario transitan por la zona.

Posteriormente, se visitó la calle Tirinto, en la colonia Arboledas de los Castillos, una obra que los vecinos habían solicitado desde hace 23 años y que ahora ya será una realidad.

Además de la pavimentación también se contempla la rehabilitación de la red de agua potable, alcantarillado y descargas sanitarias, instalación de señalamiento horizontal y vertical, y pintura de guarniciones y cruces peatonales.

En lo que va de esta administración, Fidoc ha intervenido en 17 calles de la delegación Cerro Gordo en beneficio de 2 mil 631 personas.