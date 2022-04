Ve Dante Marcus potencial en emprendedores guanajuatenses

León, Gto.- El representante de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) Marcus Dantus, ve potencial en Guanajuato en el tema de emprendimiento.

Comentó que lo más importante para los emprendedores es dedicarse realmente a lo que les gusta porque emprender es muy difícil.

El participante de la serie Shark Tank México, destacó que otro punto a tomar en cuenta es encontrar un problema real, que afecte a mucha gente y mientras más recurrente sea, mayor será el mercado. Esto se debe resolver con diferenciación, innovación, que no hagan lo mismo que hacen todos.

Hoy se firmó la Declaración de Emprendimiento como derecho universal por primera vez por un gobernante latinoamericano. Gracias @diegosinhue Gobernador de Guanajuato, @AleGutierrez_mx Alcaldesa de León @AntonioReus de IdeaGto y @maria_ariza de BIVA entre otras personalidades pic.twitter.com/5kZhYc2N2J — Marcus Dantus (@mdantus) April 25, 2022

El empresario que ha estado en León desde hace 7 años, y aunque no tiene oficina acá se ha apoyado mucho el emprendimiento en la ciudad, informó que hay muchos problemas que aún no se resuelven como el problema del hambre, de la basura, la educación, la bancarización, etc.

“Yo creo que hoy en México específicamente te diría que todo lo que es social, financiero en especial enfocado a la bancarización, mejorarla mucho, y toda la parte especialmente la parte de cultura ecológica serían temas muy importantes. Por ejemplo, aquí en León la automatización debe ser muy importante para toda la industria que hay”, indicó.

Dijo que hay muchas cosas que ya cambiaron y a la gente que se rehúsa al cambio le pasará como a las empresas que no adoptaron la innovación.

“Guanajuato es uno de los lugares más privilegiados de México para el emprendimiento, en primer lugar tienen un apoyo constante que ha venido ya desde hace un par de gobiernos y que se ha mantenido, segundo tienen una política de continuidad que eso es bien importante, no es de entra alguien y tira todo lo anterior, pero además son privilegiados porque tienen mucha industria avanzada, se han enfocado a la innovación, tienen un montón de ciudades cercanas y es un punto muy importante del país(...)”, aseguró

El entrevistado consideró que el estado continuará siendo ejemplo para otros lugares, hoy especialmente el Gobierno Federal no apoya el emprendimiento, la ciencia y el deporte, esto depende de cada lugar del país para destacarse de forma individual.

Por otro lado, indicó que el proyecto del Gran Bajío es muy ambicioso e interesante que apoyará mucho a México, pero también hay relación con otros estados como Yucatán, Quintana Roo, etc.

La manera de salir adelante como país es a través del emprendimiento, la educación, la competitividad, de cambiar la economía de manufactura a mente factura “y esto me encanta porque eso quiere decir que vamos a cambiar a una economía basada en innovación, que no solo va a ser maquila”, concluyó.