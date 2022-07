Vacunas: abandonan filas en el Hospital Comunitario Las Joyas [Video - Fotos]

León, Gto.- Luego de acudir al Hospital Comunitario Las Joyas, padres de familia prefieren irse y abandonar filas porque no se dan abasto.

Tal es el caso de la señora María Torres, vecina de la colonia San Juan Bosco quien prefirió retirarse de la zona con sus dos hijos luego de una hora de estar formada.

“No me traje sombrilla ni banco y padezco de la presión por eso me voy y mejor mañana me levanto temprano para hacer fila antes de las seis”, señaló María.

Informó que la fila no avanza y comenzó a sentirse mal y al ir sola sin compañía temió por su salud.

Foto: Francisco Carmona | El Sol de León

Con desánimo y fastidio los menores pedían a sus padres abandonar el lugar, en cambio para los que estaban a escasos metros de ingresar al Hospital estaban contentos pero no por recibir la vacuna Pfizer sino porque ya estaban aburridos.

“Ya me quiero ir, ya quiero que me pongan la vacuna para irme a mi casa”, dijo Denisse Padilla con lágrimas en sus ojos.

Foto: Francisco Carmona | El Sol de León

En cambio para Agustín Rojas de 8 años de edad el acudir a Las Joyas fue un día para conocer nuevos amigos, no ir a la escuela y jugar en la tierra.

“Yo estoy feliz porque no fui a la escuela y conocí a más amigos”, mencionó Agustín quien está formado desde las ocho de la mañana.

La ruta 81 llegaba a la avenida La Marquesa donde continuaba sumándose gente e incorporándose en la fila que daba vuelta a la “Barranca”.