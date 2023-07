Urge fortalecer instituciones de seguridad

GUANAJUATO, Gto.- Es urgente fortalecer y robustecer nuestras instituciones de seguridad, afirmó la diputada Edith Moreno Valencia, al afirmar “es alarmante que el estado de Guanajuato, de enero a junio de este año registre la mayor cantidad de policías asesinados con un total de 33, y de ellos 14 fueron en la ciudad de Celaya”.

La legisladora de Morena hizo referencia al ataque que sufrieron elementos de la Guardia Nacional en Celaya “con una explosión de un coche bomba en la comunidad del Sauz de Villaseñor donde cinco de ellos se encuentran en un estado crítico de salud”.

“Condenamos los lamentables hechos que han ocurrido en Celaya, sobre todo expresamos nuestro total apoyo y nuestro más sentido pésame a las familias y seres queridos de todas las víctimas de la inseguridad en nuestro municipio”, externó.

Enfática afirmó que no se puede seguir normalizando esta situación y siendo insensibles con lo que sucede, cada semana se ha levantado la voz para que el gobernador y el estado tomen las medidas necesarias para empezar a revertir esta situación, misma que muchos diputados y diputadas han hecho oídos sordos”.

Enseguida, refirió que, de acuerdo al Índice de Transparencia Policial, esta entidad presenta una condición reprobatoria en cuestión de desarrollo policial con una calificación de menos 46, lo cual se toma considerando el promedio que obtuvo en cada uno de los ejes evaluados, como la carrera policial, la profesionalización, el régimen disciplinario, la certificación y seguridad social.





Celaya está de luto desde hace varios meses, lamentó la legisladora local.





Moreno Valencia acusó “las autoridades no generan las condiciones necesarias para que las policías desempeñen sus labores como deben, los recursos que se asignan para el combate a la inseguridad no se transparentan y no se han visto reflejados en estrategias efectivas que arrojen un avance en los resultados”.

En este caso, externó que se tienen cifras maquilladas, “haciendo caso omiso a la violencia como realidad cotidiana que se está viviendo”.





Debe frenarse de una vez por todas la violencia en Celaya, dijo la parlamentaria guanajuatense.





De la misma forma, la diputada local consideró que se debe garantizar que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y transparente de todos los hechos violentos, que se entregue a los responsables, que se entreguen respuestas a los ciudadanos, “no es posible que, ante la ola de inseguridad, la Fiscalía del Estado se siga negando a proporcionar información detallada sobre las víctimas de homicidio doloso”.

Celaya de luto

Edith Moreno Valencia lamentó que “hoy Celaya está de luto, y ha estado de luto durante muchos meses, “no podemos permitir que la inseguridad y la violencia sigan definiendo el rumbo de nuestro municipio”.

Agregó “no podemos quedarnos en silencio mientras nuestras calles se convierten en escenarios de guerra y de miedo, a las autoridades competentes, hoy les exigimos que redoblen sus esfuerzos para hacer frente a la crisis de inseguridad y que lleven a los responsables ante la justicia, es fundamental que se implementen medidas efectivas para prevenir futuros actos criminales y brindar una mayor seguridad y un ambiente de paz a nuestros ciudadanos”.