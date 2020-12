Una gota es un tesoro

León, Gto.- Guadalupe de Jalpa es una comunidad agrícola guanajuatense, en el municipio de Purísima del Rincón, que tenía problemas para obtener agua y que a través de la colaboración de autoridades y una fundación internacional, hoy cuenta con abastecimiento del líquido, pero además, ha aprendido a valorar cada gota de agua como un tesoro, gracias al programa de arte y cultura que los mismos habitantes realizan.

Guadalupe de Jalpa se encuentra a pocos kilómetros del Pueblo Mágico Jalpa de Cánovas, es un pequeño poblado rodeado de campos de cultivo de maíz, de llanos, de campos de agave; un bosque de fresnos divide ambos pueblos.

Sus pobladores dependen del agua para laborar en lo que es su base económica, la agricultura. El proyecto Lazos de Agua México, intervino para cuidar cada gota de este elemento. Este programa tiene la finalidad de formar agentes de cambio para generar en la sociedad un desarrollo sustentable que impulse el uso adecuado y eficiente del vital líquido, y gestionar con las autoridades infraestructura.

Lazos de Agua implementó el enfoque de Arte Social para el Cambio de Comportamiento (SABC, por sus siglas en inglés), de One Drop, que se basa en evidencia concreta, en la cultura local.

“A través de intervenciones ajustadas al contexto de cada proyecto del Programa Lazos de Agua, este enfoque facilita espacios de reflexión y la adopción de prácticas saludables”, explica Edgar Abelleyra Cordero, director de Living Water en México y quien coordina el programa.

La difusión del cuidado del agua se realiza mediante talleres y obras de teatro como El bandido escurridizo, la Divina Garza Enjabonada y con marionetas.

“Fue un cambio radical en la cultura, porque la gente participó, de hecho tuvimos que promover que la obra fuera por la tarde para que pudiera participar mayor cantidad de gente ya que la mayoría durante el día se encuentran haciendo sus actividades, trabajan en la industria, en el campo”, comentó Celso, uno de los agentes de cambio en Guadalupe de Jalpa.

Celso Ramírez Murillo, es un joven docente de telesecundaria, delegado y promotor de la iniciativa. "Este proyecto, tiene como primera intención, motivar a las familias a tener cuidado preventivo con el agua, a lavarse las manos con agua y con jabón, tener una higiene personal, además de promover la campaña del arte visual en la cual las familias de la comunidad se integran, ya sea participando como espectadores o como anfitriones, en los talleres en donde participan las mujeres”.

Lazos de Agua México y Agua Viva, de manera internacional están asociadas con el estado de Guanajuato, a través de la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato (CEAG), para gestionar infraestructura, como tanques elevados o introducción de tubería, además de concientizarlos con sus obligaciones.

"Se les enseña a los pobladores a responsabilizarse del pago del agua a tiempo, del mantenimiento de las instalaciones y el cuidado del agua, con uso razonable", menciona el profesor.

APRENDEN A CUIDAR EL AGUA

Guadalupe de Jalpa ya cuenta con un sistema de bombeo moderno y una linfa nueva. “Con este cambio de tanque elevado se reforzó inclusive la bomba, porque la bomba que sustraía el agua sí generaba de repente dificultades incluso había ocasiones que duraba hasta tres semanas descompuesta", platica la gente

Para contar con agua, tenían que ir a comunidades cercanas como Jalpa de Cánovas o San Andrés de Jalpa y llenar algunos tambos.

Los pobladores tienen en su memoria las ocasiones en que antaño sufrían por la escasez del líquido vital o cuando el sistema de bombeo no era apto para abastecerlos.

“Antes de que se construyera el tanque elevado, no llegaba el agua a las familias, inclusive había familias que se quedaban velando en la noche para colectar un poco de agua, ahora con esta nueva tubería y el tanque elevado pues ya son menos los casos de escasez de agua”, comentó el delegado.

Juana Gallegos Piña, habitante de Guadalupe de Jalpa, dijo que los talleres y obras de teatro sí han impactado en sus hijas. “Los he mirado muy bien, nos ayuda como comunidad, como personas, a saber cuidarnos y cuidar el agua, aunque a veces me quedo sin agua, si soy de que si ya terminé de lavar o terminé lo que estaba haciendo con el agua cierro muy bien mi llave”.

La señora platicó que el agua llega, pero hay días en que se interrumpe el servicio. "Tengo unos dos meses que todo va bien, no nos llega muchísima pero tenemos. Había meses que batallábamos mucho, pero soy de las personas que está marcando y marcando al ingeniero responsable y bien sabe que cuando tengo agua yo estoy tranquila; cuando no tengo estoy marque y marque y no es por fregar".

Sin embargo reconoce que esa "escasez" es terciada. “Hubo dos semana que un día llegaba y otro no".

Silvia Viurquez de 53 años comentó que el servicio del agua mejoró, pero no se cuenta con este elemento básico durante todo el día; sin embargo, sí alcanza para llenar sus cisternas.

“En años anteriores teníamos muchos problemas pero ahora son tres horas con el chorro muy fuerte y entonces se alcanza a llenar todo lo que necesitamos”.

El abastecimiento tiene horario. Empieza a las 7 de la mañana, la cortan a las 10, pero en la primera hora hay interrupciones hasta que logra una presión plena; después de las 10, por la misma presión, todavía reciben líquido hasta las 11 del día.

CUMPLIDORES CON PAGOS

Por familia, pagan entre 130 y 150 pesos mensuales, por el consumo de agua; algunos cuentan con una cuota fija. Pero lo más importante ves que sí pagan, detalla el representante de Living water, pues afirma que parte de su programa de cultura es concientizar a la población en sus obligaciones y lograr que asimilen que si cumplen, el mantenimiento de la infraestructura y el servicio pueden continuar de manera óptima

La cartera vencida de estas comunidades es muy baja, ya que hay cumplimiento de pago arriba de 90 %.

GUADALUPE DE JALPA

Guadalupe de Jalpa es una comunidad que cuenta con unas 350 familias. Gran parte de su población ha emigrado a Estados Unidos y cuando vuelven a pasar las vacaciones en noviembre y diciembre se nota, indica Celso, el delegado.

La base económica de Guadalupe de Jalpa es el cultivo de diferentes tipos de maíz, como el nilo y blanco; cebolla, tomate y zanahoria.

En la comunidad aún hay trabajo por realizar. La pandemia puso pausa a las actividades culturales, pero apoyados en la tecnología, graban videos con sus obras teatrales, con consejos y de esta manera continúan con la promoción del cuidado del agua.

A decir del delegado, ahora lo que el pueblo requiere es una planta tratadora y establecer algunas líneas de agua que no están subsanadas. “Esa agua se aprovecharía mucho en la comunidad agrícola”, sugiere.

Actualmente, 15 familias en Guadalupe de Jalpa no tienen acceso directo al agua, pues por su calle no hay red de distribución y se abastecen a través de su familiares de la misma comunidad.

LAZOS DE AGUA EN GUANAJUATO

De acuerdo a información del Gobierno del estado de Guanajuato, la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato en colaboración con la Fundación Canadiense One Drop a través de la Organización “Living Water” ponen en práctica en el año 2017 el programa Lazos de Agua, el cual se ha desarrollado a través de estrategias de Arte Social en alrededor de 16 comunidades de 15 municipios de Guanajuato.

Edgar Abelleyra Cordero, Director de Living Water en México y quien coordina el programa en el país comentó que “trabajamos prácticamente en todos los estados, no al mismo tiempo, pero sí en 13-17 comunidades".

“Nuestro proyecto está funcionando desde 2017 y concluye en 2022. Hemos trabajado con más de 22 mil personas en actividades de Arte Social para el Cambio Comportamiento; hasta ahora hemos trabajado en más de 40 comunidades", expresó.

Con gestiones y concreción de infraestructura y en arte social, los beneficiados han sido unas 34 mil 500 personas; la meta son 63 mil, en 2022.

Cada semana, representantes de la Secretaría de Salud de Guanajuato verifican la calidad de agua para su consumo.

A junio de 2020, Lazos de Agua en Guanajuato ha facilitado el acceso a abastecimiento, saneamiento e higiene 34 mil 500 personas; 22 mil de ellas han participado en actividades SABC, en 44 comunidades.

El programa en Guanajuato se lleva a cabo en colaboración con la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato (CEAG) y con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

Para diciembre de 2022, el proyecto habrá facilitado el acceso sostenible a servicios de agua y/o saneamiento e higiene a casi 63 mil personas en el estado de Guanajuato, de las cuales 49 mil habrán participado en actividades de Arte Social para el Cambio de Comportamiento.

Algunos de los municipios donde se han implementado estas acciones son: Abasolo, Apaseo el Grande, Dolores Hidalgo, Huanímaro, Jaral del Progreso, Ocampo, Purísima del Rincón, Romita, San Diego de la Unión, San José Iturbide, San Miguel de Allende, Santa Cruz de Juventino Rosas, Valle de Santiago y Xichú.

Al cierre de 2020, se han atendido a 31 de 65 comunidades programadas para 2021, lo que ha significado la atención de 27 mil habitantes de la zona rural, de acuerdo con información del gobierno del estado.