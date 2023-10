Ulises y Simba los leoneses buscan conquistar Mundial de Canicross en Alemania

León, Gto.- Con el deseo de obtener la mejor posición, el binomio compuesto por Ulises Muñoz y su perro Simba han viajado a Leipa, Alemania, para competir en el Mundial de Canicross 2023. Ambos han entrenado a lo largo de 6 años y este viernes buscarán estar en los mejores sitios de la tabla.

Local Si vas a dejar a tu mascota con un paseador de perros, esto es lo que debes saber

Ulises Muñoz, Simba y otros 16 binomios mexicanos viajaron al país europeo a participar en las diversas categorías del Mundial de Canicross, esto como parte de la Selección de la FMMPT Federación Mexicana de Mushing y Perros de Tiro A.C.

En entrevista para el equipo de Organización Editorial Mexicana, Ulises comentó que lleva cinco de nueve años practicando este deporte en la categoría Elite, y que para llegar a este Mundial ambos tuvieron que recorrer un camino de competencias nacionales y estar entro los mejores de los diversos rankings.

Cortesía | Ulises Muñoz

“En realidad hace 9 años antes de iniciar yo no sabía que existía este deporte y fue por una invitación que me hizo un ex compañero del equipo donde inicie, hoy en día soy atleta independiente de cualquier club en México”, nos respondió Ulises al ser cuestionado sobre ¿Cuánto tiempo lleva practicando este deporte y cómo llegó a él?

Sobre su binomio Simba nos dijo que llegó a su vida a los 3 meses de edad, y que él elogió esta raza, por caracterizarse por ser una raza muy fuerte, resistente y fácil de adiestrar, aparte de que son de trabajo en cacería, solo que su enfoque fue al deporte, específicamente al canicross.

“Los entrenamientos de canicross son muy específicos, no puedes hacer una base aeróbica en canicross ya que el perro se puede volver lento. Normalmente cuando nos enganchamos en Cani es por 3 cosas: primero, series de velocidad; dos, test para medir tiempos o probar algo; y tres por una competencia, en realidad no me la paso atado a él.

Sobre la competencia nos mencionó que son carreras en senderos o pistas Cross Country, muy rápidas en climas fríos para evitar golpes de calor en los perros, se corre a 2 hits y se suman ambos tiempos, y así se hace un ranking con las posiciones de cada atleta, y de ahí se seleccionan los ganadores.

Al preguntar si cualquiera puede practicar canicross, y si es complicado, nos mencionó: “yo creo que el ser paciente con el perro sería lo más complicado, a veces no tiran como las personas quisieran, y eso puede llegar a desesperar, pero solo aconsejo que sean pacientes y si no logran hacer vínculo realmente con tu amigo canino, este deporte no es para ti, ni tu mascota.”

Local Parejas prefieren tener “perrhijos” o “gathijos”

“Creo que nos preparamos muy bien, hoy en día estamos rankeados como top 24 mundial, pero tenemos la meta de estar dentro de los 15 mejores del mundo en este mundial.” Nos comentó Ulises previo a su competencia a realizarse este viernes.