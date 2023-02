Tras caso García Luna, presencia de Fox en marcha del INE no afecta a movimiento: MMM

León, Gto.- Ante la asistencia del ex presidente de México, Vicente Fox Quesada, a la marcha en defensa del INE en León, el ex gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, dijo que se trata de una expresión ciudadana y que a nadie se le puede prohibir su participación.

Esto luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidiera que se le investigara por el caso del exsecretario de seguridad federal, Genaro García Luna, quien está siendo enjuiciado en los Estados Unidos por tener vínculos con el crimen organizado durante su gestión.

“Yo creo que es una expresión ciudadana, yo aquí me vine a la mitad de la marcha, con mi familia, salvando a la gente, es una expresión ciudadana y no se le puede limitar a nadie, no se le puede juzgar previo no haya un juicio de por medio”, dijo.

Comentó que él acudió con su familia ya que se trata de un movimiento por parte de la ciudadanía para defender a uno de los organismos más importantes de México.

“Es una muestra más de que los ciudadanos quieren que se respete el INE, el Instituto Nacional Electoral el cual es de los ciudadanos, yo lo he dicho, no es del gobierno, no es de los partidos políticos, las elecciones las organizan los ciudadanos, es un instituto que ha dado credibilidad, que ha sido reconocido a nivel internacional y que es el árbitro que hemos respetado todos”, agregó.

INVESTIGACIÓN DE CALDERÓN DEBE SER BAJO LA LEY

Referente a si el ex presidente de México, Felipe Calderón, debería ser investigado por el caso de Genaro García Luna, Márquez dijo que todo debe ser bajo la ley.

“(A Calderón)Yo sí creo que aquí todo es bajo la ley, simple y sencillamente, el presidente sabe defenderse, él siempre ha dicho que el que nada debe nada teme y bueno pues adelante (...) Se me hace muy curioso que después de tantos años haya un juicio y que sea fuera de nuestro país, pero bueno, la verdad desconozco un poco más, he estado afuera de la política, pero bueno, yo sí creo que todo es bajo la ley”, aseguró.

Además, dijo que este caso no afectaría al PAN ya que García Luna era un funcionario de gobierno no precisamente panista.

“Es un funcionario de gobierno, no necesariamente fue un panista y obviamente aquí el que hace la paga y si hizo algo que tenga que enfrentar la justicia y se aplique la ley como va, lamentablemente no lo hicieron en México, lo tuvo que hacer un país extranjero".