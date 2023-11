¿Cómo funciona el transporte público? Aquí una guía completa

La Historia del SIT

El Sistema Integral de Transporte en la ciudad de León, Guanajuato, fue implementado el 27 de septiembre de 2003, marcando un antes y un después en la historia del transporte en la región.

La inauguración contó con la presencia de destacadas figuras políticas, incluyendo a Vicente Fox, entonces Presidente de la República, Juan Carlos Romero Hicks, Gobernador del estado, y Luis Ernesto Ayala, Presidente Municipal. Daniel Villaseñor, Presidente de los Transportistas Coordinados de León, rememora ese día con claridad.

Este proyecto fue resultado de estudios previos liderados por Carlos Medina Plascencia, quien tuvo la visión de crear un sistema de transporte rentable, sustentable desde el punto de vista ecológico y adecuado al modelo de negocio de los transportistas, sin depender de subsidios operativos, aunque sí recibieron apoyo para la infraestructura, estaciones de transferencia, paraderos y rutas troncales.

Este sistema se convirtió en un ejemplo de viabilidad a lo largo de las dos últimas décadas, resistiendo desafíos como inflaciones impresionantes y pandemias. A lo largo de estos 20 años, ha obtenido certificaciones “ISO 9001:2015”* y premios a nivel mundial por su éxito sostenible sin subsidios operativos, lo que lo convierte en uno de los mejores sistemas de transporte integral de Latinoamérica.

*La norma ISO 9001:2015 es el estándar internacional de carácter certificable que regula los Sistemas de Gestión de la Calidad. La serie de normas ISO 9000 promueven la adopción de un enfoque basado en procesos. (Sistemas de gestión de calidad ISO)

Lo esencial (App OptiBus)

El primer paso para utilizar el transporte público en la ciudad es descargar la aplicación disponible para Android e ios “OptiBus León”

La aplicación funciona mediante geolocalización, al brindarle acceso a tu ubicación, la app detectará exactamente en dónde te encuentras, al colocar tu destino en la barra de búsqueda, el programa te generará varias opciones de ruta, en la que te dirá a cuál parada dirigirte para tomar una alimentadora o alguna ruta auxiliar que te lleve hasta una estación de transferencia, mostrándote exactamente el número de ruta, cuánto tardará en llegar; todo mediante instrucciones específicas para que el usuario llegue a su destino.





Recomendaciones:

-Conexión a Internet: la App “OptiBus León” requiere de conexión a internet para realizar las búsquedas de las rutas, por lo tanto se recomienda planear las ruta y capturar las instrucciones en caso de no contar con acceso a internet.

Francisco Carmona | El Sol de León

¿Cómo está dividido el Sistema Integral de Transporte Público?

Sistema Troncal: este cuenta con rutas y autobuses de mayor capacidad, vehículos articulados, mejor conocidos por la opinión popular cómo: “Orugas”. Los autobuses que se mueven por estas rutas miden 18 metros de largo.

Sistema Pre Troncal: autobuses de menor capacidad, de 12 metros de largo, los cuales interactúan en conjunto con el sistema troncal, estos son similares a las orugas y se mueven por dichos carriles, sin embargo, no están articulados.

Sistema Alimentador y Auxiliar: estos sistemas conviven con el sistema troncal y pre troncal a través de las estaciones de transferencia, el usuario puede transbordar a través de los 3 sistemas sin ningún costo adicional.

Sistema Remanente: Este sistema únicamente representa el 15 por ciento de las rutas, son las rutas tradicionales, que viajan de ciertas colonias al centro de la ciudad.





Rutas Express:

En el SIT, actualmente existen las rutas 3, 4, 5, 6, y 7 “Express”, su peculiar característica es que no se detienen en cada paradero, sino que brindan la parada cada 3 o 4 paraderos, haciendo el trayecto más fluido y rápido.





Estaciones de Transferencia en la ciudad

Estación Portales, Estación Ibarrilla, Estación San Jerónimo, Estación San Juan Bosco, Micro Estación Santa Rita, Micro Estació Madre Tierra, Estación Delta y Estación Maravillas, estas ocho estaciones y micro estaciones de transferencia converge el sistema Troncal, Pretroncal, Alimentador y Auxiliar.

Rutas de mayor demanda en la ciudad

Actualmente, los polígonos de mayor demanda, según Daniel Villaseñor, presidente del Sistema Integral de Transporte, Las Joyas, que se encuentra en el poniente de la ciudad que representa el 35 por ciento de usuarios del SIT, al oriente, se encuentra Villas de San Juan representado otro 35 por ciento de todo el SIT, ambos son los polígonos con mayor demanda y crecimiento.

Francisco Carmona | El Sol de León

Las horas más pesadas para abordar el transporte público

Aproximadamente a las 5 de la mañana, comienzan a laborar los primeros despachos del SIT, concluyendo su actividad laboral a las 23:30 de la noche. Según Villaseñor, hay intervalos de mayor y menor demanda, al iniciar el día es el intervalo de mayor demanda del transporte público.

De 5 a 8 de la mañana, es el pico más alto, además los automovilistas, ciclistas y motociclistas salen también a esa hora rumbo a las escuelas o trabajos.

“El que salgan todos a la misma hora, genera un realientíz, tráfico y un colapso total; los transportistas hemos insistido mucho en escalonar las entradas y salidas de las sectores, hacer una ciudad más inteligente, si todos nos pusiéramos de acuerdo para escalonar las entradas de las escuelas, trabajos, plazas, tianguis, comercios, con diferencia de media hora, no tendríamos estos picos no, un sistema o tráfico lento, tendríamos entre semana un tráfico como el de los sábados por la tarde o como el de los domingos, muy fluido, así no es necesario ni más obra pública para construir calles o segundos pisos, no se gastaría tanto dinero, esto es un tema de todos, no sólo del gobierno, pero el problema es que nadie quiere salir de la comodidad, todos ven por su beneficio individual”, recalcó el presidente de los transportistas.

Para personas con discapacidad

Absolutamente toda la infraestructura que depende del SIT, está diseñada para que discapacitados puedan tener accesos cómodos, tanto rampas para sillas de ruedas, señalamientos en lenguaje braille, para los invidentes. Esto en el caso del sistema troncal.

En cuestión a las personas discapacitadas que viajan desde colonias lejanas, se implementó el Transporte Urbano Incluyente (TUI), en caso de ser requerido, puede ser solicitado a través de las redes del municipio.

El servicio TUI va hasta la puerta de la casa de los discapacitados, les suben mediante plataformas para transportarlos hasta su estación de transferencia más cercana.

Para hacer uso del servicio de Transporte Urbano Incluyente puedes solicitar información a través de la cuenta @movilidad_leon o llamar a los números 251 4209 Ext.18 o al 788 0086 de Lunes a Viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde.