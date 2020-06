Uso de cubreboca, esencial para cuidar tu salud

León, Guanajuato.- Aunque durante la pandemia por el Covid-19 se han emitido muchas teorías sobre sí el uso del cubrebocas es efectivo o no para evitar la transmisión del virus, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aconsejó a los gobiernos recomendar su uso principalmente en puntos de alta transmisión.

Juan Luis Mosqueda Gómez, director del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío (HRAEB), posteó en sus redes sociales algunas de las sugerencias que hace la organización de salud.

Aconseja a los gobiernos a recomendar el uso de cubrebocas en la población general en lugares de alta transmisión y en situaciones donde no se puede mantener distanciamiento social, como en el transporte público, tiendas, lugares cerrados o muy llenos de gente





Al principio de la pandemia el subsecretario de Salud Federal, Hugo López Gatell, aseguró que esta medida no era necesaria, pues no protegía del virus y sólo se recomendaba a las personas que estuvieran contagiadas para que no propagaran el virus.

Sin embargo, a las semanas, el presidente municipal de León, Héctor López Santillana, anunció que no se permitiría el acceso a los usuarios del transporte público que no portaran el cubrebocas y que las personas que se encontraran en la vía pública iba a ser sancionadas sino lo llevaban puesto.

Después, la OMS, informó que sí se recomendaba en áreas con alta transmisión como los hospitales, en todas las áreas clínicas y no sólo en las áreas de atención Covid-19.

Además, en las áreas con transmisión comunitaria, se recomienda que los adultos mayores y personas con enfermedades crónicas usen cubrebocas en situaciones donde no es posible mantener distanciamiento social.

“Se recomienda que los cubrebocas caseros tengan 3 capas: la de afuera resistente al agua, la de adentro que tenga función absorbente y la de en medio que funcione como filtro”.

El uso de cubrebocas no sustituye al distanciamiento físico o la higiene de manos.