Temor de obreros en plantas automotrices

La incertidumbre en empleados de empresas del sector automotriz continúa luego de que no han reactivado las plantas al 100 % debido al paro de producción generado por el brote de coronavirus a nivel mundial, pues incluso se han registrado despidos de personal en empresas como American Axle Manufacturing y otras ubicadas en parques industriales como Castro del Río y Guanajuato.

El temor de los empleados que laboran en empresas automotrices es latente según refieren, pues consideran que el brote de coronavirus se alargará y terminará hasta fin de año.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Viajan médicos del IMSS Guanajuato a CDMX como apoyo

Incluso, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en días pasados emitió un informe en el que se dio a conocer que en abril de este año se vendieron 34 mil 903 automóviles ligeros en México, que representa una disminución del 64 % en relación a los que fueron ofertados en el mismo mes pero del 2019, situación que se ve reflejada en la baja producción de las empresas automotrices situadas en Guanajuato.

Por su parte, las empresas que no han parado de laborar son las constructoras que desde que iniciaron los contagios de Covid-19 en la entidad no han sufrido modificaciones en su operación, ya que no han detenido los trabajos de su personal ni se ha registrado despido de empleados o reducción de salarios.