Temen quedarse sin medicamentos

León, Gto.- Efraín Galván padece de diabetes desde 1988, enfermedad que ya le arrebató la vista y el pie derecho. Lo atienden en el IMSS, en la clínica T-21 de San Miguel, de esta ciudad.

El desabasto de medicamentos que se presenta en el país lo tienen preocupado, ya teme que en algún momento se pueda quedar sin medicamentos. Afirma no tener recursos para adquirirla y depende totalmente de lo que le proporciona el Seguro Social, cada mes. No se ha quedado sin medicamento, aunque reconoce que su esposa “ha tenido que batallar un poco” con la entrega del mismo.

Ya es mucho tiempo que les dicen lo mismo

El paciente comenta que gracias al apoyo de su esposa Raquel Ramírez es cómo pueden hacerse con el medicamento que les corresponde, ya que ella es la que va por él a recogerlo y darle los cuidados necesarios.

Afirma desde diciembre, dan muchas vueltas a la unidad médica para recoger el medicamento, el Alfa Cetoanálogos de Aminoácidos. Efraín es una persona diabética, hipertenso y recibe hemodiálisis.

“Batalla uno, le dicen que no hay, que regrese tal día, va mi esposa y le dicen que no tienen y me doy cuenta que así le dicen a la mayoría de la gente, también tengo otros familiares que me dicen lo mismo, que no hay medicinas”, se lamenta.

El costo, según el señor Galván, del Alfa Cetoanálogos de Aminoácidos 630mg es de 450 pesos como mínimo y dependiendo del distribuidor y del laboratorio.

“Me la voy llevando con lo poquito me da una de mis hijas, mi esposa y lo que me toca del seguro, con eso vivo, hay personas que en ocasiones podemos comprar el medicamento y a veces no, la enfermedad que uno tiene no se detiene y como nosotros que somos de bajos recursos, batallamos más”.

“Yo he oído ahí a las personas que estamos en la farmacia, que les dicen lo mismo, incluso a personas de la tercera edad, que muy apenas pueden caminar y hasta se molestan las encargadas de la farmacia”, finaliza Raquel, su esposa.