Demostraremos que Telmex es el mejor negocio del mundo: Francisco Hernández Juárez

Teléfonos de México (Telmex) está lejos de estar en quiebra, aseguró Francisco Hernández Juárez, secretario general del sindicato de Telefonistas de la República Mexicana durante su visita a Irapuato, donde también enfatizó que harán notar que la empresa sigue siendo el mejor negocio, no solo del país, sino del mundo.

Esto después de que el propietario de Telmex, Carlos Slim, asegurara que ya no es un buen negocio, debido al pasivo laboral que representa.

“No está en quiebra, son asuntos contables, como no le pusieron dinero a la bolsa de pensiones, 100 mil millones le faltan y al ponerlo en contabilidad, aparecen números rojos, pero sigue teniendo la empresa ingresos, ganancias, las finanzas son sanas no están ni cerca de la quiebra”, dijo Hernández Juárez.

Destacó que la mejor manera de hacer valer que vale la pena impulsar el desarrollo de la empresa es destacar como los mejores.

“Estamos teniendo alrededor de 40 a 45% de participación de mercado, queremos aumentarla, la única manera de lograrlo es dando mejor servicio, calidad, que la gente vea, que aprecie que quiera estar con nosotros y se necesita que la empresa le invierta más a Teléfonos de México, en eso estamos, porque en una reunión que Carlos Slim tuvo dijo que Teléfonos ya no era negocio y nosotros le vamos a demostrar que es el mejor negocio del mundo”.

Pero no será fácil, pues el líder sindical expresó que se vienen muchos cambios y dificultades que invitó a trabajadores sindicalizados a enfrentar juntos.

“Tenemos en puerta la revisión del contrato colectivo, tenemos muchas dificultades por la falta de personal, que no se ha cubierto los problemas de participación de mercado, va a ser un año muy intenso, estoy recorriendo el país para explicar a mis compañeros todas estas tareas y que nos ayuden con su esfuerzo y compromiso”.

Uno de los reto externos más fuertes que telefonistas tendrán que seguir afrontando es la competencia desleal que han señalado se ha tenido por parte de otras empresas a las que han detectado que hacen corte de cables para quitarles sus clientes

“Tenemos mucho boicot de las otras empresas que cortan los cables para quitarnos los clientes, casi en el momento que hay falta sabemos dónde, pero inmediatamente salen otras empresas a ofrecer servicio donde hicieron el corte, para que el cliente se pase con ellos, lamentablemente se tiene que hacer denuncia, es tardado, pero ya tenemos manera de responder aquí llegó a haber una gran cantidad de quejas y afortunadamente se ha estado mejorando sustancialmente”.

NUEVAS GENERACIONES DEBEN DEFENDER EL CONTRATO COLECTIVO

Durante la reunión con trabajadores sindicalizados de Irapauto y la región, detalló que la negociación contractual que viene será de las más difíciles pues además de negociar una mejora al salario y las prestaciones; también buscarán obligar a que se invierta más en aspectos de herramientas para trabajar, un ejemplo de ellos los vehículos, de los cuales mencionó casi la mitad se encuentran en malas condiciones.

“Parecieran negociaciones contractuales normales, pero con los dueños que dicen que ya no somos negocio como creen que va a estar la negociación, nos va a pedir que le regresemos lo que nos ha dado en los contratos colectivos, pobrecito Carlos Slim no tiene dinero y necesita reducirnos a nosotros nuestras condiciones laborales, van a estar muy complicadas las negociaciones.

“Es un desastre, el parque vehicular, tenemos alrededor de nueve mil vehículos, aproximadamente cuatro mil son chatarra y el promedio de la antigüedad de los vehículos es de 20 años, ya no ruedan más porque hasta las llantas se pusieron cuadradas de tanto uso”.

Destacó que serán las nuevas generaciones las que tendrán la tarea de defender lo que tienen que describió como de los mejores contratos colectivos del país

“El contrato colectivo que tenemos es uno de los mejores contratos colectivos de este país no les gusta, ellos creen que somos los trabajadores más caros del país, con el contrato más caro del país, con la nomina mas cara del país no les gusta, sienten que es demasiado para nosotros y quieren disminuirlo y bueno creo que esa va a ser una tarea importante, necesitamos que las nuevas generaciones asuman la responsabilidad de proteger lo que tienen”.