¿Te puede dar diabetes por un gran susto o enojo?

León, Gto.- Juan Carlos, vecino de la colonia San Miguel tenía más de 15 años como operador del transporte de una empresa privada, trabajaba todo el día y descansaba una vez a la semana. Cuando sus compañeros, por un asunto familiar no podían acudir al trabajo, él pedía cubrirlos para obtener más dinero para llevar a su casa. Si no trabajaba horas extras no completaba para los estudios de sus hijos y la manutención de su familia; dependiendo la ruta que le tocaba, no llegaba ni a dormir a casa.

Un día, mientras Juan Carlos manejaba rumbo a Querétaro tuvo un percance vial con el conductor de una camioneta último modelo, que circulaba a exceso de velocidad. El hombre de la camioneta se enfadó porque no le cedió el paso. Su furia se convirtió en sed de venganza, así es que siguió a Juan Carlos y cuando lo tuvo cerca, sacó un arma y comenzó a disparar.

Mientras Juan Carlos daba aviso de lo sucedido, por poco se sale de la carretera, el hombre de la camioneta huyó y ya no se supo más de él.

Días después fue al doctor debido a que su salud se fue deteriorando y le diagnosticaron diabetes. A más de 20 años del suceso cree que su enfermedad se debió por el susto.

Que levante la mano quien haya escuchado que a su vecino, al amigo de un amigo le dio diabetes por un susto o enojo / Francisco Meza | El Sol de León





¿Te puede dar diabetes por un susto o enojo?

El Dr. Daniel Alberto Díaz Martínez, secretario de Salud del Estado de Guanajuato dio a conocer que la diabetes es un problema de salud pública que principalmente se debe al sedentarismo que genera obesidad y si le sumamos la carga genética y estilos de vida poco saludables, además de un consumo de grasa y calorías excesivo, va a generar que se desarrolle diabetes. Nunca por un susto, informó el titular de la Salud Pública.

“Esto es un mito urbano, que a veces coincide, lo que pasa es que esta persona ya venía trayendo niveles de glucosa elevados, que si le hiciéramos una prueba de hemoglobina glicosilada (HbA1c) para ver cómo ha estado su azúcar en los últimos tres meses nos damos cuenta de que ya traía cifras de glucosa elevado”, comentó.

Informó que en el estado de Guanajuato hay un censo de más de 100 mil personas con diabetes que consumen hipoglucemiantes orales o insulina, pero la solución está en promover estilos de vida saludables, educación para la salud, seguir los buenos hábitos de la jarra del buen beber y el plato del buen comer porque este consumo de bebidas azucaradas o con contenido energético es realmente la causa, no los sustos.

“Susto es lo que nosotros nos llevamos cuando llegan una persona con diabetes descompensado que le puede contar la asociación a infecciones, infartos, eventos vasculares cerebrales, a una complicación desde el embarazo o a tener un hijo con sobrepeso”, indicó.

Por último, invitó a las y los guanajuatenses al Centro de Salud para realizarse la prueba que es gratuita, en la que aparte se realizará un interrogatorio, una historia clínica, una identificación de factores de riesgo y ahí se podrá decir a un paciente si está en riesgo, si tiene prediabetes, diabetes o tiene complicación por no seguir su tratamiento.

Las acciones de la Secretaría de Salud

La Secretaria de Salud ha llevado una campaña permanente para evitar la diabetes, en la que destaca que a partir de los seis meses de edad se debe acudir a la Unidad de Salud más cercana para recibir orientación sobre los alimentos que el bebé puede ingerir durante esa etapa.

La campaña consiste en informar las acciones positivas para llevar una vida balanceada y evitar llegar a enfermedades que son un grave riesgo en la salud.

Entre las recomendaciones, empezando desde los más pequeños es que en los primeros cinco años de la vida de un menor, deben alimentarse con platillos que contengan los tres grupos de alimentos que lo integran: verduras y frutas, cereales y tubérculos; leguminosas y alimentos de origen animal, tres comidas y dos colaciones, además de mantener la activación física.

En la etapa de gestación de una mujer, también es de atención fundamental, ya que pueden desarrollar diabetes gestacional; la embarazada debe evitar comer en exceso, consumir agua sola, hervida o clorada, consumo de pez espada, atún rojo, tiburón, bebidas alcohólicas y tés de hinojo poleo, romero, así como anís estrellado. Lo que sí debe hacer es caminar diariamente de 20 a 30 minutos.

Es primordial que la alimentación diaria sea balanceada, el consumo excesivo de refrescos es una de las principales causas de la alteración de nuestra salud.