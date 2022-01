Suficientes y regulados los estacionamientos para visitantes

León Gto.- Estacionamientos que se encuentran en las inmediaciones de la Feria Estatal de León, manejan precios cerca de los 100 pesos, aunque manejan diferentes horarios, cabe destacar que en este año, el estacionamiento que se ubica al costado del Estadio León, no fue habilitado al público en general.

Aunque este fin de semana pasado, generaron buena afluencia, no fue lo que esperaban, ya que a decir de varios encargados de diferentes zonas de aparcamiento ubicadas en los alrededores de la Feria, esperaban mayor aglomeración de vehículos.

“En lo particular si tuvimos gente, pero no se esperó la de cada año, llenamos solo una parte del estacionamiento pero los domingos llenábamos hasta tres veces el lugar, desde temprano se anunciaba que ya estaba el cupo completo y ahora no, en ningún día tuvimos que cerrarlo”, mencionó uno de los encargados de un estacionamiento sobre el bulevar Adolfo López Mateos, mismo que prefirió omitir su nombre.

Por otra parte, en otro estacionamiento ubicado sobre el mismo bulevar, el cual está habilitado para un cupo de cerca de 600 automóviles, ellos solo registraron cerca de 300 vehículos como su mayor número dentro del fin de semana pasado.

En cuanto a los costos, todos los estacionamientos públicos se manejaron en precios cerca de los 100 pesos, aunque algunos ofrecían sus tarifas 10 pesos más barato, algunos más manejaban horarios de 24 horas y otros más sin una hora fija y con un solo pago.

Cabe mencionar que en este año, el estacionamiento que se encuentra en el Estadio León, no fue abierto al público como es costumbre, sus encargados comentaron al Sol de León que dicho estacionamiento solo se abrirá los días de partido de la Fiera y sólo para las personas que acrediten que entrarán al Estadio.

Además, los mismos encargados de los diferentes estacionamientos aseguraron que alrededor del recinto ferial se abrieron estacionamientos que no cuentan con permisos, por lo que alertaron a la población a no caer en manos de estas personas.

“Un estacionamiento en regla siempre debe tener los cajones bien marcados, tener señalamiento que indique que se trata de un estacionamiento público, tener el precio visible, contar con el personal uniformado o bien identificado, además debe cumplir con las medidas que el municipio y medio ambiente nos piden”, mencionaron.