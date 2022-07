Sindicalismo mexicano necesita revitalizarse: CROC

León, Gto.- El Sindicalismo mexicano necesita revitalizarse ya que tiende a desaparecer, además de que solo el 10 por ciento de contratos colectivos de trabajo se estarán legitimando, con 50 mil empresas que buscan renovar su contrato colectivo al final del sexenio.

Lo anterior informó Isaías González Cuevas, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), durante la Toma de Protesta Comité Estatal "Avanzamos", promoción social.

“Ahora con la Ley Federal de Trabajo y con cumplimiento de acuerdo de T-MEC tengo que legitimar todos los contratos colectivos de México y resulta que los datos que da la Secretaría de Trabajo solamente el 10 por ciento si acaso lo vamos a alcanzar de 500 mil contratos colectivos de trabajo”.

Añadió, “Si llegamos al 10 por ciento van a ser 50 mil y de esos hasta ahora llevamos como 6 mil contratos legitimados a nivel nacional y han participado más o menos 2 millones de trabajadores, entonces veremos que de aquí a finales de abril del año que entra, supongamos que vamos hacer doble, vamos a llegar a 12 mil contratos colectivo trabajo y el doble de trabajadores van a ser 4 millones”, mencionó.

Explicó que en el Instituto del Seguro Social hay 21 millones de trabajadores registrados, por lo tanto 17 millones se van a quedar a la deriva, indicó que con esto se terminarían con los contratos de protección, con los sindicatos natos y con el sindicalismo que no funciona y que no ayuda a nadie.

Al cuestionarlo sobre cómo ve el panorama con los sindicatos en Guanajuato, informó que tanto en el estado como en varias partes de la República Mexicana la Ley General de Trabajo viene a evolucionar las agrupaciones.

“La Ley de Trabajo tiene nuevos pilares con la Ley de Justicia Laboral, ya no va ser la junta sino el juez será quien va atender el asunto y luego la libertad sindical que el trabajador puede decir si quiere estar en su sindicato o en ninguno”, argumentó.

Dio a conocer que a través de la democracia, es decir del voto libre y secreto los trabajadores están haciendo valer su derecho y la autocracia colectiva.

Dijo que a nivel nacional hay tres cosas que los trabajadores demandan: el mal trato, salarios bajos y falta de pago de horas extras.

“Es común que se quejan del mal trato de representantes sindicales a nivel nacional pero esto se va acabar porque la ley así lo está exigiendo”.

Sin liderazgo en CTM

Además, opino que la ausencia por motivo de salud de Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), está dejando sin liderazgo y a la deriva a la central obrera.

“El líder de la CTM está enfermo no está actuando y sus mismo compañeros se quejan que no hay liderazgo a nivel nacional, están a la deriva y eso afecta a la organización sindical no solo a la CTM sino a todos porque son organizaciones que se disminuye la CTM el sindicalismo”, dijo.

Indicó que aún no se han adaptado a lo que dice la Ley General de Trabajo, cuando un dirigente sindical si en tres meses no está actuando, se convocan elecciones para elegir a la nueva dirigencia sindical.

“Ellos no toman la decisión, no se han acomodado a lo que dice la Ley General de Trabajo, cuando un líder en tres meses no está actuando, se convoca elecciones para elegir a la nueva dirigencia sindical”, finalizó.