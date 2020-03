Siguen normales las exportaciones guanajuatenses

León, Gto.-Sin ninguna limitación hasta el momento, el comercio de productos guanajuatenses hacia Estados Unidos; sin embargo, la certificaciones internacionales sí están detenidas.

Lo anterior lo dio a conocer la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior de Guanajuato (Cofoce), a través de Yazmín González, coordinadora de Asesoría en Logística Internacional del organismo.

Pese a la contingencia sanitaria del COVID-19 y en la que muchos países comienzan a tomar medidas para evitar la propagación del mismo, al menos entre México y Estados Unidos, no hay mayores problemas. “No se ha modificado nada…entonces en esa materia vamos bien con el comercio en Estados Unidos”, explicó González.

En cuanto al nuevo T-MEC, se ha puesto en duda si entrará en vigor el primero de junio de este año. “Ya el gremio de la industria automotriz solicitó una prórroga y ahora con la pandemia del COVID-19 se han limitado las reuniones que permitirán definir las nuevas reglas sobre el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá”.

Recordó que “esto fue anunciado por el Senado de los Estado Unidos, donde le piden al presidente que no entre en vigor el T-MEC hasta nuevo aviso, aquí en México también la Secretaría de Economía ha estado mandando las notificaciones de que se están trabajando sobre las reglamentaciones uniformes pero todavía no hay una fecha exacta en la cual pueda entrar en vigor el tratado”.

Detenidas las certificaciones

Debido a las medidas sanitarias implementadas en todo el mundo para evitar la propagación del COVID-19, “el CBP (Customs and Border Protection) se vio en la necesidad de posponer las visitas a empresas, lo que ha hecho estas no reciban la certificación C-TPAT” y será hasta nuevo aviso para realizar la visita.

Recomendaciones

Sin un panorama claro hasta el momento, la coordinadora hizo un llamado para que las empresas visualicen y tengan nuevas estrategias de trabajo y que la tecnología sea de gran utilidad para que el trabajo no se detenga y no se vean afectados en reducción de costos.

Yazmín González recomendó a los empresarios guanajuatenses verificar las cláusulas de entrega de productos en sus contratos para evitar penalizaciones por incumplimiento.

“Para aquellas empresas que todavía no han cerrado la planta productiva, si se tendrían que verificar cuáles serían las causas de fuerza mayor y en cierto caso poder flexibilizar estos términos porque es algo que realmente no es recurrente o no es algún siniestro que no tendríamos visualizado”, indicó.

Agregó que “entonces muy probablemente es que sí tengamos que hacer estas revisiones de contratos o las armadoras con sus proveedores para llegar a los mejores términos y también visualizar para que esto nos sirva como experiencia para que en los próximos años podamos contemplar este tipo de situaciones, aprenderlo y poder establecerlo en futuros contratos”.