Sí ha apoyado gobierno federal a productores de Guanajuato

Víctor Suárez Carrera, subsecretario de Alimentación y Competitividad de la Secretaría de Agricultura, rechazó que el gobierno federal haya abandonado a Guanajuato respecto a los apoyos a productores agrícolas. Afirmó que se ayuda a aquellos que tiene hasta 20 hectáreas y anunció que este fin de semana empieza la dispersión de apoyos por 160 millones de pesos a 33 mil pequeños y medianos productores en el estado con un recurso de 160 millones de pesos.

El subsecretario mencionó que la meta es llegar a los 58 mil productores que han sido inscritos en el programa de Bienestar y que será para el segundo semestre del 2021 cuando se puedan integrar al padrón nuevos pequeños productores que quedaron fuera.

“No, no, no; la opinión del gobernador es equivocada, no tiene sustento”, señaló el funcionario federal en cuanto a la percepción que se tiene en torno a que el gobierno de López Obrador se ha olvidado de los productores agrícolas de Guanajuato.

“Este gobierno apoya de manera decidida a todos los agricultores del país, comerciales, vinculados al mercado interno, a la agro exportación y la prueba es que el sector agropecuario y pesquero creció un 2% del PIB en el 2020 y las exportaciones reportaron un superávit de más de 18 mdd, mientras que el resto como el industrial y de servicios tuvo un decrecimiento importante, el gobernador de Guanajuato está equivocado”, dijo.

“Es importante señalar que el gobierno federal, apoyó de forma determinante al sector de la agricultura comercial de Guanajuato y del país, en las negociaciones comerciales del tratado del libre comercio del T-MEC para que no se aplicaran medidas proteccionistas, fue impulsada una dinámica de exportaciones, que impulsaron mejoras en la disposición de sanidad vegetal animal y del sistema epidemiológico de calidad, de inocuidad y calidad alimentaria para la agricultura y ganadería guanajuatense a sistemas de producción de procesamiento y comercialización”, agregó .

Víctor Suárez añadió que “pudiera verse que son pocos los productores guanajuatenses apoyados dentro de Producción para el Bienestar en la región Bajío-Centro, pero el tema deriva que en Guanajuato las unidades de producción no son tan de pequeña y mediana que son de 5 a 20 hectáreas, pues los mayores no son susceptibles del programa porque se busca atender a los más necesitados”.

Finalmente el funcionario federal, aseguró que “ni quisiera es que se pudiera interpretar como sesgo político; no es el caso para la Secretaría de Agricultura, nosotros administramos y estamos para servir a todos los sectores de la actividad agrícola en todos los estados sin ninguna distinción de ningún tipo”.