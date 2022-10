Sergio Ayala, busca representar a Irapuato con su pasión a la pastelería

En el 2012, la vida de Sergio Ismael Ayala dio un giro total, pues de hacer postres en la pastelería de su papá, pasó a ser uno de los mejores pasteleros mexicanos con mayor reconocimiento nacional y que ahora busca la internacionalidad.

Hacerse un nombre en lo local, que su marca traspasara los limites de Guanajuato

no ha sido fácil para el joven pastelero que hoy forma parte del equipo que representara a México en Coupe du Monde de la Pâtisserie a celebrarse en Lyon, Francia.



En entrevista exclusiva para la Organización Editorial Mexicana, Sergio Ayala reconoció que no ha sido un trabajo sencillo para ser uno de los mejores en Irapuato; sin embargo, la lucha y dedicación que le ha puesto para llegar hasta ese punto ha cimentado las bases para no ser un repostero “del montón”.

El pastelero irapuatense sabe que aún no ha llegado al lugar que le gustaría, sin embargo, tiene bien claro que ser seleccionado para participar en este evento en el que participan repostero de todo el mundo es el punto exacto para poner a Irapuato en el mapa.

“Llevo más de 10 años en el mundo de la repostería, uno de mis sueños siempre fue representar a México en algún evento de tal magnitud, sabía que necesitaría mucho esfuerzo,dedicación ,pero pues gracias a Dios aquí estamos, de Irapuato para el mundo”.



Sergio Ayala pasará a la historia al convertirse en el primer repostero irapuatense en competir en esta justa en la que más de 50 países participan en el proceso de selección nacional y continental para la Gran Final de la Coupe du Monde de la Pâtisserie, la cual tendrá lugar los días 20 y 21 de enero de 2023, durante la exposición SIRHA de Lyon, donde los países competirán sobre el tema “Cambio climático”.