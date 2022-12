Serán ampliados cuatro penales en el estado de Guanajuato en 2023: Alvar Cabeza de Vaca

León, Gto., (OEM-Infomex).- El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Alvar Cabeza de Vaca Appendini, declaró que en el 2023 se invertirá en la ampliación de los penales de León, Irapuato, San Miguel de Allende y Valle de Santiago.

Explicó que es la Secretaría de Infraestructura Conectividad y Movilidad quien realiza las licitaciones para la ampliación de los cuatro penales estatales, sin embargo, no dio a conocer los montos que se tienen destinados para la ampliación de cada penal.

"Estamos revisando y tomando acciones con la Sicom, es crear dentro de los centros penitenciarios existentes y que nos permite incrementar la infraestructura penitenciaria, varios de nuestros centros penitenciarios tienen terreno, tienen espacio, queremos crecer dentro de los mismos terrenos, tener más habitaciones, comedores, dentro de lo que ya está confinado en los centros penitenciarios".

El secretario descartó que se tenga los recursos para construir un nuevo penal en Celaya como lo anunció en el 2019, y añadió que en el actual penal en dicho municipio no se cuenta con terreno extra para poder ampliar la infraestructura.

"No es el caso de Celaya, este municipio no da la oportunidad de crecer, pero si es el tema de León, Valle de Santiago, San Miguel de Allende e Irapuato, ya tenemos un programa de crecimiento y existe destinado dinero para ir haciendo esto, se requiere de proyectos ejecutivos, contratación de obra, entre otras cosas", enfatizó.

Añadió que a 22 meses de que concluya la actual administración estatal en 2024, la idea es concluir las obras de ampliación, "estaremos construyendo, la idea es terminar en la actual administración, los tiempos de la obra no lo determinamos en la secretaría de seguridad, pero seguramente estaremos viendo los resultados en esta administración. El recurso es tema con Sicom, ellos llevan toda la obra, el recurso no entra a Seguridad, el presupuesto es asignado a ellos para su ejercicio".

Por otra parte, sobre el Centro de Formación Profesional de Policías de Villagrán, declaró que continua la obra y negó que estuviera totalmente frenada.

"En este momento se esta construyendo, la obra es prioritaria para el gobernador, se suspendió por una mayor prioridad que era la salud de los guanajuatenses (albañiles) por la pandemia, pero ya se retomó y se construye el Centro de Formación Profesional de Policías".

De igual manera, sobre la capacidad penitenciaria dijo que está arriba un 25 por ciento, pero negó hacinamiento en los penales.

"Se trae un 25% de sobrepoblación , no tenemos hacinamiento, solo sobrepoblación, el control de los centros penitenciarios sigue siendo del estado, nosotros no registramos como otras entidades federativas intentos de fugas como suceden en otros estados, no tenemos homicidios al interior, no tenemos armas de fuero, privilegios para ninguna persona, los celulares los intentan meter pero todos los días los detectamos, así como los intentos de meter drogas o sustancias prohibidas, también todos los días los detectamos, al final de cuentas la gobernabilidad de los centros penitenciarios es del estado".

Concluyó que el convenio de traslados de reos a penales federales sigue vigente y ya son más de 500 los presos que fueron trasladados para liberar espacio en los penales locales.

"El último acuerdo con la federación fue de 300 reos y ya llevamos 500, hace pocos días se hizo el traslado de otros 300, estamos en negociaciones para que nos permita la federación extraer a penales federales a quienes están por delitos federales y sentenciados, queremos que los absorba el sistema penitenciario federal", concluyó.