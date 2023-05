Se reúne Libia Dennise García con militantes panistas

CELAYA, Gto.- (OEM-Informex).- A 15 días de asumir el cargo como secretaria de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo se reunió con el alcalde Javier Mendoza y militantes del PAN, para invitarlos a sumarse a las nuevas estrategias del partido y aprovechar los programas sociales, además de asegurar que recorrerá cada uno de los 46 municipios antes de finalizar mayo.

Durante su intervención, la secretaria García Muñoz Ledo dijo que el pertenecer al PAN fue una de las decisiones más importantes de su vida, y detalló que se formó en las filas de Acción Juvenil. "Mi pasión es servir desde cualquier trinchera", expuso García.

Mencionó que en esta nueva etapa han implementado la estrategia "Contigo Siempre", con la que buscarán cómo hacer para que las familias en Guanajuato tengan todo lo necesario para hacer realidad sus sueños, por lo que el principal objetivo de dicho programa es atender las necesidades de los guanajuatenses

Pidió a los líderes ciudadanos y comerciantes celayenses que se unan y den a conocer los programas a más personas porque “uno de los objetivos es que nadie se quede atrás y que el apoyo llegue igual para todos”.

Habló sobre la Estrategia de Empoderamiento por y para la mujer, así como del programa "Yo puedo Guanajuato puede", con los cuales se busca ayudar a diferentes sectores de la sociedad guanajuatense a través de empleo, capacitación y entrega de apoyos.

"Nosotros creemos en el humanismo, que es trabajar por las personas, desarrollar todo su potencial... No es solamente dando dádivas que no nos ayudarán a seguir adelante", expresó la secretaria.

Por su parte, el alcalde Javier Mendoza agradeció al PAN por abrirle las puertas y poder servirle a su ciudad. "Me siento muy honrado de poder servir a Celaya, me siento muy feliz", expuso el alcalde, para posteriormente felicitar a Libia García por su trabajo realizado e invitar a los presentes a trabajar para un cambio, pues dijo que se acercan las elecciones y cada uno debe ser factor de cambio.

Además de la militancia panista, estuvieron presentes el ex alcalde, Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo; la ex alcaldesa, Elvira Paniagua; el ex alcalde, José Rivera Carranza; la diputada federal, Saraí Núñez Cerón; el director de CODE Marco Gaxiola y algunos miembros de la actual administración municipal..