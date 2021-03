Se quedan sin vacuna en su segundo día

GUANAJUATO. Gto. - (OEM-Informex). – Las filas de personas adultas mayores para recibir su primera dosis de la vacuna contra el Covid-19, en este sábado se vio visiblemente reducida, y no precisamente correspondió a una mejora en la organización, sino a que se terminaron los biológicos en distintas sedes apenas al mediodía.

Capitalinos calificaron como “una burla” lo que el gobierno federal ha hecho con los ciudadanos, ya que, pese a que se anunció que serían tres los días que se aplicarían vacunas, en la sede del Mesón de San Antonio se terminó poco antes del mediodía, e incluso no se respetó el número de fichas que los siervos de la nación otorgaron.

El poder ser vacunada, ha resultado un verdadero calvario para la señora Juana, quien acumuló dos días en espera del biológico, sin embargo, luego de permanecer desde las 6 de la mañana en el sitio ya señalado, no se le respetó su espacio, y le fue cerrada la puerta, luego de que le avisaran que ya no contaban con más vacunas, no sin entes recomendarle que acudiera a otro punto de vacunación.

En total correspondió a nueve puntos que se dispusieron como centros de vacunación en la capital y que hoy sábado suministraron: Casa de la Cultura, escuela primaria Luis González y Mesón de San Antonio 150 dosis cada uno; Mineral de la Luz, Zangarro solo por aplicar 60; Auditorio de Yerbabuena 400; Embajadoras, Macro Centro Deportivo e Ingeniera Civil 300 en cada una; Atrio de la Parroquia, Casa de la Cultura 150; Telesecundaria Santa Teresa 300; SABES Santa Rosa 60; SABES San José de Llanos 250; Telesecundaria Puentecillas 250 y Centro Impulso Las Palomas 300.

Por lo anterior, se informó que este día se concluye el plan de vacunación en la ciudad, mientras que se estima que el total de la población de adultos mayores no reciban la primera dosis de la vacuna.