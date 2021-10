Se perfila Vanessa Montes de Oca para titular de la Profeco en León

Se perfila Vanessa Montes de Oca, ex regidora de León por el partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), como próxima directora de la Oficina de Atención al Consumidor de la Profeco en la ciudad.

Aunque la ex regidora de León, Vanessa Montes de Oca no ha confirmado nada aún y la misma Oficina de Atención al Consumidor tampoco ha realizado un nombramiento oficial, el ex director Armando Guzmán hizo una referencia hacia la integrante de Morena.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Aprueban gabinete legal en San Francisco del Rincón

Desde el viernes 8 de octubre en León la oficina de Atención al Consumidor dejó de tener titular, Armando Guzmán dijo a El Sol de León, que por ahora tendrá proyectos personales y fuera de la vida pública.

Algunas personas que visitaron la oficina de Atención al Consumidor, ubicada en la Plaza Galerías Las Torres, en bulevar Juan Alonso de Torres 1315, colonia Jardines de Los Naranjos, Santa Rosa de Lima en León, alcanzaron a ver la llegada de Vanessa Montes de Oca pero no en calidad de ciudadana.

Recientemente el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla estuvo en varios puntos del estado de Guanajuato, primero en la ciudad de León para informar sobre las sanciones a hospitales privados y también estuvo en Guanajuato capital, para revisar que los hoteles no incrementen sus costos, previo a la realización del Festival Internacional Cervantino.