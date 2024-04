Se le buscaba por más de 20 asaltos a hombre abatido junto con policía en Héroes de León

León, Gto. El alcalde interino de León, Jorge Jiménez Lona, dijo que el hombre que fue abatido junto con un policía municipal que lo seguía tras robar una tienda de conveniencia el lunes e la colonia Héroes de León, se le buscaba por la presunción de 20 asaltos a este tipo de establecimientos.

“Más de 20 asaltos, es una célula que ya la traían en investigación y ya será cuestión de la fiscalía, por parte de la Policía Municipal estarán haciendo lo propio y lo que decíamos y platicaba con la familia, pues él murió en cumplimiento de su deber cuidado a la ciudad, ahora a la ciudad le corresponde cuidar de la familia de este elemento, entonces no vamos a escatimar ningún apoyo”, dijo.

Al finalizar la sesión de Ayuntamiento de este jueves, el presidente municipal comentó que las armas que se aseguraron les ayudará a realizar otro tipo de investigaciones.

“De hecho hay dos armas que fueron aseguradas calibre 38 y nos sirven como indicios para otras investigaciones que son importantes (...) nos permitió localizar una célula que ya tenía bastantes robos”, añadió.

Incluso mencionó que sí había denuncias por estos asaltos y aunque tenían avances en las investigación contra el grupo delictivo no se lograron capturas.

“Sí existen denuncias, no sólo es trabajo de la fiscalía sino de los cuerpos de seguridad, entiendo que ya había un trabajo avanzado, el hubiera ya no existe, ahora más bien es ponernos nosotros, no puedo dar más información”, agregó.

Jiménez Lona aseguró que la familia no ha pedido protección, pero que se les brindará todo el apoyo con una pensión y seguro de vida, pues era el pilar de su familia.

“Un dato muy sensible es que también ayudaba a su casa, no sólo a su esposa y a sus hijas, sino también a sus papás, entonces vamos a ayudar con Fuerza León para ver cómo podemos ayudarles a suplir, sabemos que no hay manera, recurso económico que sustituya a un padre, un hermano, hijo, pero vamos a estar al pendiente de la familia”.