Se dan secuestros virtuales en hoteles de cualquier categoría: Juan Pablo Rocha

León, Gto.- Los secuestros virtuales o extorsiones se han suscitado en cualquier tipo de hoteles, por lo que el personal es capacitado y tiene chats de contacto con la Policía Municipal, compartió Juan Pablo Rocha Moreno, presidente de Asociación de Hoteles y Moteles.

“En alguna época se generaban mayoritariamente en hoteles de menor categoría, hoy en día, los delincuentes buscan ser menos sospechosos, darse a notar menos y lamentablemente se han dado en todos, no solamente en nuestra ciudad sino en cualquier punto del país, así lo platicamos como nuestros compañeros del interior del país, que en estos temas la delincuencia busca encontrar alternativas distintas”, explicó.

Buscan que el personal de primer contacto como camaristas, recepcionistas, bell boys, guardias de seguridad, para que sean muy observadores y que estén en constante capacitación y que reporten a la autoridad cualquier conducta anómala.

“Evidentemente todas personas de seguridad que monitorean el circuito cerrado buscan observar este tipo de conductas anómalas para dar algún reporte y proceder de acuerdo a las indicaciones que nos han capacitado las autoridades”, recalcó.

Dijo que con la Policía hay chats en los que se busca tener acercamientos como cualquier ciudadano, y respaldarlos con algún reporte al 911.

“Lamentablemente estos se dan en cualquiera, no hay alguno en particular, anteriormente se sospechaba de los hoteles de menor categoría, yo creo que estos espacios se han buscado camuflajear en distintos servicios y no solamente en hoteles de uno o dos estrellas, sino lamentablemente incluso en cuatro y cinco para cambiar el modo de operación que han estado realizando parte de la delincuencia organizada(...)”, precisó.

Aseguró que por fortuna ha sido una minoría lo que reportan los compañeros, porque ha sido efectiva la capacitación que se ha dado, pero la situación se ha controlado y en algunas cifras han descendido, de acuerdo a lo que reportan las autoridades