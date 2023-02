Sapal repartirá agua cada tercer día a 60 colonias de la zona norte de León

León, Gto., (OEM-Infomex).- Después de 30 años y ante la sequía que se registra en la ciudad, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León iniciará a repartir agua de manera terciada a aproximadamente unas 60 colonias de la zona norte, declaró su director general Enrique de Haro Maldonado.

Explicó que el SAPAL sólo tiene a su cargo la Presa El Palote para administrar el líquido y poder potabilizarla para las colonias aledañas, sin embargo, en este momento se encuentra al 40 por ciento de su capacidad, por lo que a partir de marzo se dejará de sacarle agua para evitar que se seque completamente.

“La única presa que nosotros administramos es la El Palote, está muy baja, se encuentra al 40 por ciento, ya prácticamente no podemos extraerle más agua, por lo mismo vamos a aplicar medidas”.

Añadió que será la próxima semana cuando ya se inicien a tomar algunas de las medidas de información para que la población conozca el servicio terciado, es decir un día sí habrá agua y el segundo no.

“Ya vienen las medidas emergentes, seguramente la próxima semana estaremos informando cuales son las colonias y como serían los protocolos de actuar de cada una de ellas, para que los ciudadanos estén informados, vamos a ir casa por casa, seguramente la distribución del agua va a ser un día sí y un día no, se va a tercia”, aclaró..

Explicó que las zonas que más se ven afectadas por la altura y lejanía son el polígono de colonias en Los Castillos, la zona de Echeveste, y Rivera de la Presa, entre otras que dependen del agua de la Presa.

Aceptó que la situación es crítica este año, debido a que no llovió lo que se esperaba en el 2022, por lo que se regresa a los principios de 1990, cuando el SAPAL implementó la medida de abrir la llave cada tercer día en algunas colonias de la misma zona norte, ante la falta de agua.

“En marzo estaremos empezando, esto no se había hecho desde hace muchos años, lo que pasa es que no tenemos agua en la presa El Palote, esa nos ayudaba a abastecer aproximadamente con 68 litros por segundo, mismos que en este momento no vamos a tener y que tenemos que redistribuir a las colonias”.

“No tenemos en concreto, pero más o menos serán 60 colonias de la zona norte, y esto será de marzo a junio, cuatro meses, esto se hacía antes porque Sapal era ineficiente en los años 90, y después se regularizó el servicio, pero hoy es por un tema de concientización, es un tema de sequía, dependemos de la naturaleza, que hacer con lo poco que tenemos, como ayudarnos, debemos de cuidarlo para que nos alcance más”, concluyó,