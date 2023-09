Rotación de personal afecta a empresarios de todos los sectores

CELAYA, Gto.- Actualmente en la industria automotriz, maquiladora, restaurantera y en las empresas en general se ha presentado un fenómeno que ha ido aumentando considerablemente y es la rotación de personal, las principales causas, de acuerdo con Daniel Garza Leal, director de Relaciones y Negocios de Mejorar, se relacionan con el trato que tiene el líder con los colaboradores, la falta de compensación emocional y la experiencia que tienen los trabajadores en el área de trabajo.

Mencionó que algunos empresarios han manifestado que una de las principales problemáticas a las que se enfrentan es a la rotación de personal, la cual se da independientemente del tiempo que la gente tiene laborando, es decir, un año, tres meses, una semana e incluso el mismo día que entraron.

Para lograr entender esta problemática, fue que decidió hacer una investigación con 50 empresas para identificar cuáles son las causas principales por las que las personas deciden dejar la organización. Los resultados fueron los siguientes.

“Una de las causas principales tiene que ver con el líder de las personas y la relación que tienen con ellas; la segunda causa se relaciona con la compensación, no solo referente al salario económico, sino al salario emocional, es decir, lo que recibe el colaborador para decidir quedarse; la tercera causa, es la experiencia que viven los primeros 90 días, esto es fundamental para que decidan irse o permanecer en la empresa”.





Una de las principales causas es el trato que tiene el líder con los trabajadores. | Foto: Ana Medina | El Sol del Bajío





Refirió que las empresas no se están adaptando al personal actual, a la edad o a la generación, por tal motivo, dijo que es necesario que empiecen a hacer cambios, porque sin duda, la rotación de personal cuesta mucho dinero.

“Para solucionar la rotación de personal, la recomendación principal es identificar el motivo real del porqué se van de la organización. Lo que veo es que en ocasiones esto se convierte en un vaso de agua roto al cual le queremos echar más agua, las organizaciones están enfocadas en contratar más gente, pero no se están preocupando por detener que se vaya el talento de éstas”.

Indicó que también existen causas externas que las empresas no pueden controlar y que son detonantes para que el personal se vaya. El ejemplo, dijo, es el crecimiento de la industria, la cual está impulsando a que muchas empresas lleguen de otros estados y ofrezcan grandes beneficios.

“Entonces, uno no puede solo preguntar el por qué el personal se está yendo a otra empresa, ni se puede exigir que ya no les ofrezcan beneficios, lo que deben hacer es preocuparse por conocer el motivo por el cual se van de tu empresa, no el por qué se los llevan otras, porque esas son cosas que no podemos controlar”.

De igual forma, destacó que gracias a su investigación escribió el libro: “Quédate conmigo, las tres principales causas de rotación de personal”, el cual se convirtió en el más vendido en la categoría de recursos humanos en Amazon. “Si tú tienes el problema de rotación de personal independientemente de qué industria estés, por favor lee el libro”, finalizó.