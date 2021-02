Reitera Ale Gutiérrez; no volverá al Congreso

La precandidata por el PAN a la alcaldía de León, Alejandra Gutiérrez, afirmó que su intención no es volver a ocupar su curul en el Congreso local; sin embargo, dijo que si el partido se lo solicitara, lo analizará; si el partido le pidiera asesoría, “lo haría sin cobrar”.

Aseguró que, por lo pronto, el lugar que dejó Bety Yamamoto no será ocupado por nadie. Y lamentó la muerte de su suplente, por Covid-19, pero descartó que las autoridades deban cambiar el manejo de la estrategia. “Es una responsabilidad de todos, la enfermedad no pega solo a figuras públicas, sino a ciudadanos comunes y corrientes”.

“Es doloroso saber de la partida de grandes amigos, sabemos que no somos exentos, nunca va a sobrar ningún tipo de cuidado, es por ello que invitamos a la gente a que se cuiden no sólo las figuras públicas, todos estamos expuestos”, señaló un día después del deceso de quien fuera su suplente en el Congreso local.

Respecto a la curul que quedó vacía con la defunción de Yamamoto,manifestó que “en estos momentos el Congreso permanecerá con 35 diputados, hay quórum ya inició el tercer periodo. La ley electoral señala que no se va a elegir a algún otro diputado, y yo sigo como diputada con licencia aprobada, no habrá ningún problema legal”.

Añadió que “si en algún momento mi partido determinará que fuera necesario que regresará, lo estaría analizando, pero en estos momentos no es una opción; estaría en contacto si hubiera alguna necesidad en algún particular, aunque esta posibilidad no está en el escritorio”, pero señaló que con gusto apoyará si así se requiere., dijo.

Sobre el avance en los trabajos de intercampaña, Gutiérrez Campso expresó que “mantenemos una estrecha comunicación con agrupaciones y asociaciones locales, pues buscamos hacer un solo frente a favor del municipio. Me he sentado con todos los grupos a enriquecer y trabajar de manera conjunta y en reuniones virtuales con militantes”, indicó.

Agregó que “vivimos un momento complicado por la contingencia y en el tema de campaña, tenemos que estar preparados, debemos de priorizar la salud de la gente, buscar métodos innovadores, aprovechar tecnologías vigentes y visitar uno a uno con medidas de sanidad; no pensar en grandes eventos, por encima de todo debe de estar la gente y hay que buscar mecanismos”.

Sobre la figura del administrador de servicios municipales, dijo que en caso de ganar la elección, revisaremos área por área, priorizando la necesidad de eficientizar recursos bajo el análisis costo - beneficio y aclaró que no estamos en ese supuesto, estamos en intercampaña, primero buscamos pasar la primera etapa y vernos en su momento en este escenario: No me gustaría adelantar nada.

“Me siento orgullosa de encabezar en León junto a la candidata de Irapuato, la batalla con el ejemplo de encabezar proyectos tan importantes. Luego de obtener la aprobación de la plantilla, tal cual como se registró por la comisión permanente estatal, nos da la certeza de quienes van a conformar la planilla reúnen los perfiles necesarios para fortalecer el trabajo a desarrollar, pero debemos de esperar los tiempos”, finalizó.