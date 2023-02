Reforzarán C4 del estado con recursos del FASP

Los Centros de Comunicaciones, Computo, Control y Comando (C4) de Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende y Celaya serían algunos de los que estarían siendo fortalecidos con el recurso de los 340 millones de pesos que llegaron provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).

Así lo dio a conocer Sophia Huett López, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, quien en entrevista durante su visita a Irapuato dijo que la intención es fortalecer esta otra parte de la seguridad en los municipios, pues los C4 son parte fundamental a la hora de hacer la investigación de los delitos.

“Hay municipios que desafortunadamente se quedaron rezagados durante mucho tiempo en cuestión de tecnología, hay municipios en donde los diferentes gobiernos que pasaron, y aquí no hablamos de temas políticos, sino las administraciones, no visionaron o no tuvieron esta proyección de invertir más recursos y lo que provoca es que haya rezagos.

“(…) Por ejemplo, municipios como Dolores Hidalgo es importantísimo que cuenten, dentro de esta proyección de desarrollo de región, con recursos, también San Miguel de Allende va a tener, no porque no se haya invertido, sino por el propio municipio cada vez está teniendo mayor proyección en materia de turismo y así como ese tenemos otros más; en el caso de Celaya, obviamente, el tema de seguir invirtiendo seguirá, entonces en esa línea se está trabajando”, explicó.

Sophia Huett dijo que el tema de fortalecimiento digital continuará, pues incluso reconoció que a todos los C4 del estado les hace faltan cosas, como más cámaras, infraestructura y en algunos casos hasta personal, por lo cual parte de este recurso será usado para este tema.

“Por ejemplo, les hacen falta cámaras, les hace falta infraestructura, tecnologías, hacen falta, incluso en algunas ocasiones, si traes más cámaras, si traes infraestructura más grande, pues personal también; por ejemplo, San José Iturbide es uno de los municipios que también tiene una gran actividad industrial que requiere ampliar y tener un C4 sólido, entonces por ahí va, es construir para el bien común”.

Durante la semana pasada, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, anunció que recibieron 300 millones de pesos por concepto del FASP y donde el estado pondrá otros 84 millones más, además de que recibirá 40 millones de pesos de otro fondo federal para la seguridad y todo ello será invertido en infraestructura que abone a la seguridad.