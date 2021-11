Reforma Eléctrica en México es todo menos desarrollo y economía: Apimex

León, Gto.- La Reforma Eléctrica ni siquiera tendría que estar a discusión o revisión en México, pues es una propuesta que no está pensando en la economía global del país y será un retroceso en desarrollo económico, expresaron Luis Manuel Hernández González, presidente de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (INDEX) y David Novoa Toscano, presidente de la Asociación de Empresas Proveedoras Industriales de México (APIMEX), ante el aplazamiento del debate y posible aprobación de la iniciativa por parte de legisladores federales.

Novoa Toscano comentó que todos los legisladores que aprueben la Reforma Eléctrica demuestran ser retrógradas, que no buscan un beneficio para la sociedad, al contrario buscan acabar no solo con el país, sino también con el planeta que requiere de energías limpias y renovables, lo contrario a lo que propone la iniciativa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“La Reforma Eléctrica es una reverenda equivocación, es un retroceso para el país y honestamente el que pueda votar a favor desde mi punto de vista es un retrógrada, estamos en un mundo en donde estamos evolucionando, vivimos en un mundo globalizado, todos se pueden dar cuenta, lo que deberíamos estar haciendo es lo que están haciendo los países avanzados y los que son líderes mundiales en diversos sectores, en industria, en gobierno, en todo, todo mundo está volteando a ver energías limpias y renovables”, dijo.

Mencionó que México debe seguir la línea de trabajo de los países líderes mundiales, ya que en el país se está apostando por rescatar empresas que no tienen una visión a futuro y que terminarán por perjudicar más la economía, además consideró que no debe de ir la propuesta, porque entonces Estados Unidos y Canadá ya no estarán convencidos de la estrategia para mejorar su desarrollo.

Hernández González comentó que la Reforma Eléctrica aleja a México del objetivo que se quería cumplir a nivel mundial, para que se tengan industrias sustentables que afecten menos al medio ambiente.

“Creo que lo están aplazando porque la presión de Estados Unidos va a ser muy fuerte, el aplazamiento va a generar mayor presión de Canadá y otros países que invierten en México, entonces no debería ser ni tema de discusión”, mencionó.

La recomendación que hizo el presidente de INDEX nacional, es que México debería fomentar la inversión y fomentar la competitividad.