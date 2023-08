Reconoce Municipio a Tenor Rubén Mora

Por lograr una carrera de 15 años en Europa, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez, entregó el reconocimiento ‘Soy de León’ al tenor Rubén Mora Villegas.

Añadió que es un ejemplo de superación y esfuerzo constante para conseguir sus sueños, y destacó que Rubén Mora ha puesto en alto el nombre de León, pues su voz ha llegado a diversos países con gran éxito.

“Nos sentimos muy orgullosos de ti, Rubén, porque no es sencillo estar donde tú estás, hoy es un privilegio que estés aquí, él viene una vez al año a ver a su familia porque es de León, y hoy está aquí porque le dijimos que es una persona a la que admiramos, una persona a la que respetamos y aparte porque inspira a los demás”.

“Hoy te estamos dando este reconocimiento Soy de León porque para nosotros eres un ejemplo a seguir, para nosotros él es un héroe al que tenemos que reconocer porque queremos que más personas de León, como él, destaquen y lo reconozcan en todo el mundo”, comentó Ale Gutiérrez.

Al recibir el reconocimiento, el tenor leonés radicado en Alemania, agradeció a las autoridades municipales por entregarle el galardón y señaló que con trabajo, esfuerzo, lucha y mucha disciplina es posible conseguir cada uno de sus sueños.

“Es un gran motivo de alegría para mí, yo que vengo a México una vez al año desde Alemania, tengo más de 15 años viviendo en Europa y me siento muy orgulloso de pertenecer a esta ciudad de León y representar a nuestro país, México, en Europa. Estoy muy contento y quiero invitar a todos los niños a que no dejen de soñar, que no dejen de seguir todas sus metas y sus ilusiones”, compartió.

Rubén Mora Villegas recordó que se inscribió a la Casa de la Cultura de León en 1993 para poder explorar su voz, posteriormente logró formar parte del taller de ópera de León. En el 2006, tuvo el honor de cantar ante el tenor Plácido Domingo, mismo que le ofreció una MasterClass.

Del 2014 al 2017, el tenor Rubén Mora participó en diversos conciertos de gala, oratorios y festivales de ópera en Alemania, Italia, España, Austria y Croacia.