Recomiendan con aguinaldo pagar deudas ante difícil panorama para 2022

León, Gto.- Ante el difícil panorama económico que se prevé para el 2022, Franco Padilla Fuerte, vicepresidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Guanajuato, recomendó a los trabajadores que utilicen su aguinaldo para realizar pagos de sus deudas, sobre todo las que tienen tasa de interés variable, ya que se incrementa conforme a la inflación y ésta va a la alza.

“Necesitan cuidar su dinero, si tienen la posibilidad de que ese dinero sea un extra y no lo tienen para sobrevivir o para algo vital, les recomendaría que si tienen deuda y sobre todo a tasa variable, con ese dinero tratar de liquidar las deudas o en su mayoría, para que el año que entra no sean una carga excesiva en su presupuesto, porque se va a ir todo al pago de deuda y ya no vas a tener para el gasto normal”, informó.

Agregó que la tasa de interés variable irá aumentando y terminará siendo impagable la deuda que se tenga, por lo que sí es necesario contar pagar deudas lo más posible.

“Es un dinero extra que debemos de cuidarlo muy bien, ahorita venimos saliendo de esta pandemia, de la crisis económica de la recesión económica, todavía en 2022 vamos a salir a flote, los números de cierre del 2022 vamos a tener una inflación del 7.3 por ciento, las proyecciones para el 2022 no son tan alentadoras”, mencionó.

El aguinaldo se paga por ley antes del 20 de diciembre

Padilla Fuerte comentó que el aguinaldo es una prestación de Ley, misma que es obligada a pagarse antes del 20 de diciembre y se pagan como mínimo 15 días a quienes tienen un año cumplido laboral, o puede variar dependiendo el tiempo que se tenga trabajando en la empresa.

“El aguinaldo depende del tiempo que tienen trabajando en la empresa, puede variar, por ley son 15 días si cumpliste el año completo sino se te tiene que dar lo proporcional, si trabajaste 6 meses se te dan 7.5 días, pero por ley son como mínimo 15 días”, explicó.

En caso de que alguna persona no reciba su aguinaldo antes del 20 de diciembre del presente año, el trabajador puede acudir a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para interponer una denuncia para que interceda y exija el pago al empleado de dicha prestación.

“Lo que puede hacer el trabajador si no hay alguna razón es de ley, lo que procede es acudir a la Secretaría del Trabajo a interponer alguna queja, alguna denuncia para que la secretaría en su momento pueda ir con el patrón y exigirle el pago de este derecho”, finalizó.