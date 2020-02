Reclama Jorge Espadas falta de trabajo de inteligencia

León, Gto.- Se debe de revisar la tarea de los jueces federales, dijo el diputado federal Jorge Espadas Galván, luego de la liberación de Karina N, esposa de El Marro, líder del cártel de Santa Rosa.

El legislador panista atribuyó el caso a “una mal actuación o a contar con un criterio distinto al del sistema de justicia federal”.

Dijo que lo mismo se tiene que hacer con los jueces locales en lo referente a los delitos del fuero común que son los menos. “Los casos de delincuencia organizada que sí son competencia totalmente del fuero federal, es en donde el juez de esta instancia quien conoce de la causa y les corresponde a ellos impartir justicia. En estas cosas no le compete a los jueces de Guanajuato y desconocen de los casos”.

Facilitar trabajo de agentes ministeriales

Consideró que “es menester de los diputados revisar el sistema de justicia, pues tenemos que facilitar a las autoridades ministeriales para que realicen su labor y puedan rendir con una menor carga”.

Propone que “haya más elementos del Ministerio Público, pues humanamente no es posible que un solo agente pueda resolver tantas carpetas como las que les asignan; si no le apostamos a la fortalecer sus capacidades será complicado. Podremos reformar lo que queramos pero esto no va a funcionar, porque el agente tiene que hacer todo rápido y bien; como dice el dicho rápido y bien habido ¿quién?”

El origen de los errores

El legislador panista atribuyó a este tipo de situaciones, como la puesta en libertad de la esposa de “El Marro” a la falta de inteligencia y coordinación. “Después de desmantelar a la Policía Federal que era la encargada del trabajo de inteligencia y que hoy no lo tiene la Guardia Nacional, vemos improvisación y a elementos que carecen de las certificaciones que lleva a complicar todo dentro del sistema acusatorio”.