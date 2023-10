Reclama Coparmex seguridad; aseguran que autoridades han ignorado de denuncias por robos

León, Gto.- A ocho meses de que la Coparmex denunció una ola de atracos en la carreteras de Jalisco que afecta a los guanajuatenses, la situación no ha parado y no hay voluntad por parte de las autoridades de Jalisco y las federales para terminar con el problema, dijo el presidente de la cámara en León, Héctor Rodríguez Velázquez.

El empresario exigió a las autoridades correspondientes que tomen las autopistas federales, ya que es una afectación generalizada, sobre todo para personas que circulan de León hacia las carreteras de Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos y Guadalajara en Jalisco.

“Ya tiene mucho tiempo que se han estado dado estos temas, prácticamente se empezó a descomponer desde este sexenio. En Coparmex lo pusimos en la mesa hace unos ocho meses si mal no recuerdo porque empezó a volverse a complicar y lo malo es que no ha parado ¿Cuál es la novedad? La novedad es que no han hecho nada, aún teniendo identificado ya la situación, el problema, la zona, ya la tarea está bien fácil, yo pensaría, lo que digo es que falta voluntad, disposición y que se involucren”, dijo.





El empresario aseguró que hasta el momento y pese a los llamados también desde las cámaras empresariales a nivel nacional tampoco se ha instalado la presencia de los elementos de la Guardia Nacional para inhibir a los delincuentes.





“El reporte es que no hay presencia de la Guardia Nacional, al final lo que queremos es esa presencia de la fuerza federal que esté circulando y monitoreando el tema de las carreteras federales, en este caso de San Juan de los Lagos a Lagos de Moreno y viceversa y ahí es un tema lamentable que no solamente afecta a empresarios, eso es importante mencionarlo, afecta parejo, a la familia, al amigo, al empresario, al colaborador, al que vaya circulando en esas carreteras y se saque la rifa el tigre”, agregó.





Añadió que pronto se emitirá otro posicionamiento por parte de la Coparmex federal ya que urge que esta situación se componga porque son hechos inaceptables tanto el robo de vehículos de los particulares y las familias como el de mercancía de las empresas.