Reclama cineasta guanajuatense extinción de fideicomiso

La directora guanajuatense Fernanda Valadez expresó su preocupación por la extinción de fideicomisos que permitían la financiación de trabajos cinematográficos y la creación de nuevas voces dentro del cine mexicano, hizo un enérgico llamado al Gobierno Federal a mantener el compromiso con los creadores audiovisuales en México y que sin el apoyo de los fideicomisos su laureada película a nivel internacional “Sin señas particulares” no hubiera sido posible.

La Directora, guionista y productora guanajuatense egresada del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) habló del tema de la extinción de los fideicomisos y enfatizó que su ópera prima no hubiera sido posible sin el apoyo de estos financiamientos “estamos en el contexto de la extinción de los fideicomisos que se dio hace unos días, para nosotros es muy triste porque esta película fue tan difícil de financiar, no habría existido sin los fideicomisos para el cine, por otro lado lo que nos queda es dialogar con nuestras autoridades y presionar para que no dejen de existir apoyos al cine, porque digamos que yo ya tengo a esta película y tengo acceso o posibilidades que no tenía estamos haciendo esta lucha y esta presión por las generaciones que vienen detrás y justamente porque los apoyos públicos permiten que cineastas que vengan de otros estado que no nada más sean de la ciudad de México de distintas clases sociales el que sean muy diversos y que puedan convertirse en cineastas y contar historias”.

La guionista detalló que los trabajos cinematográficos que realizó como productora fueron financiados por los fideicomisos que desaparecieron mediante un proceso legislativo “las películas que hemos producido vienen casi todas de FOPROCINE, una combinación de FOPROCINE con el EFICINE, los fideicomisos era una herramienta fundamental” dijo Valadez con El Sol de León.

La directora de “Sin señas particulares” comentó que aún queda el estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción y Distribución Cinematográfica Nacional (EFICINE) solo que este financiamiento es más complicado de acceder comentó “es el único que queda en pie, ese está protegido por la ley de impuesto sobre la renta, pero es un fondo mucho más difícil de acceder por la naturaleza de sus reglas operativas, requiere uno tener más experiencia para poder acceder a ese fondo, por esos era tan importante los otros dos porque permitían que los cineastas jóvenes los aplicaran a ellos sin haber tenido largometrajes previos, eran sobre todo el FOPROCINE un fideicomiso sobre todo lo que promovía era la emergencia de nuevos, no solo directores sino equipos de trabajo” detalló la directora de “400 maletas” su primer cortometraje que también fue laureado a nivel internacional.

Valadez hizo un llamado al Gobierno Federal para mantener los apoyos al cine ya que construye la democracia y permite la diversidad de diálogos “estamos muy preocupados por la extinción de estos fideicomisos porque además con ellos, por la manera en que se dio esta ley de extinción, lo que quitaron es el compromiso del estado Mexicano para la producción de películas eso es algo espero que corrijan próximamente, estamos analizando qué herramientas legales y continuamos el diálogo con las autoridades federales para que cumplan su compromiso de mantener el financiamiento al cine en el convencimiento es que el cine colabora a la construcción de la democracia, porque permite voces distintas a las del Gobierno y permite espacios de encuentros y conversaciones en nuestra sociedad”.