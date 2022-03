Reactivan programa “Donador recurrente” en Cruz Roja

León, Gto.- Debido a la contingencia sanitaria, el programa de Cruz Roja “Donador recurrente” tuvo una caída total, y hasta la fecha comenzó su reactivación, confirmó Patricia Elizabeth Ramírez Mata, coordinadora de Captación de Fondos.

El año pasado en todo el estado recolectaron un millón 900 mil pesos, que se utilizan para los costos de operación, tenía una meta de 15 millones, pero no se logró.

“La colecta escolar no se realizó , no tuvimos voluntarios en la calle para no ponerlos en riesgo, si fue muy baja a comparación de las anteriores”, explicó.

Este tipo de donaciones son más personales, cuentan con diputados del Congreso del Estado, notarios así como dueños de empresas medianas y pequeñas.

Cualquier persona puede ser donador recurrente aunque el donativo mínimo es de 100 pesos mensuales en adelante. Hasta el momento van 50 donadores, pero la cantidad es cambiante cada mes.

“Tenemos donadores recurrentes que son doctores, que tienen puestos en los mercados, es un programa abierto a todo el público y tiene algunos beneficios son sólo en la delegación León como por ejemplo el 20% de descuento en todos los servicios médicos de la institución, certificados médicos, traslados hospitalarios, análisis clínicos, rayos x, rehabilitación, el primer certificado médico gratuito, la inscripción gratuita a nuestra carrera anual ‘México salvando vidas’”, explicó.

Si las personas están interesadas en ser donador recurrente deberán acudir al área de Captación de Fondos de Cruz Roja a la calle 20 de enero #410 en la Zona Centro de 9:00 de la mañana a las 17:00 horas, donde a los donadores les entregarán una tarjeta para hacer válidos todos los beneficios o puede hacerse por transferencia electrónica también lo pueden hacer.