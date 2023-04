Propuesta de recorte de horas laborales obedece más a una precampaña: Ismael Plascencia

León, Gto.- El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamín) en el Bajío, Ismael Plascencia Núñez, dijo que la propuesta en el Congreso de la Unión para recortar las horas laborales de 48 a 40 para el sector trabajador en México, obedece más a una precampaña electoral.

El empresario dijo que también puede tratarse de un distractor por todo lo que está ocurriendo en el país y por lo que viene en los próximos meses: “Más que sacada de la manga la están agarrando ahorita por todo lo que viene y lo que está sucediendo en nuestro país, entonces sacan esto para poder tener precampaña, distracción, etcétera”, dijo.

En materia económica, Ismael Plascencia Núñez, comentó que de aprobarse esta iniciativa que por el momento quedó frenada, la afectación no sólo sería para los empresarios sino para la sociedad en general por la inflación que se generaría.

En cuanto a las empresas, explicó que también les afectaría porque tendrían que incrementar sus costos y muchas de ellas ya no podrían soportar tanto por el arrastre que traen desde el 2020.

“A final de cuentas afecta no sólo al sector empresarial, afecta a toda la economía porque esas ocho horas que te dejan de trabajar y están pagadas porque así lo traes tú considerado en tu costo, tienes que incrementar a tus costos, no hay de otra, no puedes ya soportar tanto, la inflación ha estado muy fuerte y tú no puedes impactar toda la inflación porque si lo impacta no vendes y con esta es un golpe fuerte para la industria en general”, comentó.

En este sentido, señaló que no son los momentos para que en México entre una iniciativa como esta, pues además, los congresistas hacen comparaciones con países desarrollados de primer mundo donde la productividad es diferente a la de los mexicanos.

“Los momentos no son porque la inflación está brutal, la economía no está como debería, si bien se ha mejorado a niveles pre pandemia, pero nos está faltando mucho todavía, luego muchas veces queremos hacer como los países desarrollados cuando no estamos igual que ellos, entonces tenemos que competir en igualdad de circunstancias”, agregó.

Sin embargo, tras una discusión en San Lázaro, los diputados y diputadas determinaron que la iniciativa no se va a discutir hasta septiembre de este año porque no tienen tiempo para agendarla, concluyó.