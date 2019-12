Proponen fiscalizar a empresas de seguridad privada

Luego de que este fin de semana elementos de seguridad se involucraran en una riña que cobró la vida de un joven de 19 años de edad, José Arturo Sánchez Castellanos aseguró que se requiere fiscalizar y ordenar a las empresas que operan en este tipo de negocios. La propuesta es crear una base de datos.

En un tema que ha sido recurrente en la Mesa de Seguridad Ciudadana de León, el presidente del CCEL aseguró que urge poner en marcha procesos de control y registro sobre este tipo de organizaciones.

“Hemos insistido en que tiene que haber un trabajo mucho más profundo para la revisión de estas empresas, lo que se tiene a veces es nada más un padrón y a veces ni eso; tiene que haber mucho más rigidez en la validación del personal de estas empresas, en que todo su personal esté ‘limpio’, no tenga antecedentes, pero ahí tiene que haber un trabajo más intenso de la administración municipal para poder estar fiscalizando, auditando y revisando estas empresas porque por sí solas, muchas veces no lo van a hacer”, dijo.

El empresario fue enfático en el sentido de que deben de establecerse protocolos más rigurosos para tener plena certeza con los de estas organizaciones, incluso con aquellos contratados por fraccionamientos o residenciales.

“No se tiene una supervisión estricta de quienes son estos elementos de seguridad de todos los niveles, desde los ‘cadeneros’ de los bares hasta quienes cuidan los fraccionamientos, que son personas que conocen total y absolutamente el ‘modus operandi’ de todos los vecinos”, dijo.

PIDE RESULTADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Ante la existencia de una dirección precisamente encargada de estas empresas, Sánchez Castellanos aseguró que es necesario conocer resultados y adoptar una postura firme en torno a estas empresas y sus procedimientos.

“Sí se justifica, pero que se vea que hay una verdadera fiscalización y orden en estas empresas; muchas veces estos guardias se van reciclando entre una empresa y otra, y si no hay un control, sí puede haber una base de datos donde se corrobore que una persona no tiene antecedentes o que no fue despedido”, dijo.

Partiendo de la idea de que las empresas no de seguridad privada no deberían existir debido a que es una obligación del estado cubrir ese rubro, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León precisó que estas empresas no siempre son una solución, y como en el caso del fin de semana, se convierten en el problema.

“Son inhibidores, y para los niveles de delincuencia que tenemos eso ya es contraproducente en muchos de los casos porque ya se están arriesgando vidas porque no hay entrenamiento, no hay nada”, concluyó.