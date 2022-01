Promueven empresarios medidas sanitarias para sus colaboradores

León, Gto.- Empresarios en León promueven medidas sanitarias en sus empresas, para que los colaboradores cumplan con los protocolos de sanidad y evitar contagios de Covid-19, informó para El Sol de León, Héctor Rodríguez Velázquez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) León.

“Es un tema de concientización aquí lo importante es que las personas seamos responsables y valoremos lo que sí hay que hacer y lo que no hay que hacer, ya estamos a estas alturas del partido ya después de dos años, sabemos muy bien lo que funciona y lo que no funciona y también a dónde ir y no ir y qué hacer”, dijo.

Solicitó a los empresarios estar pendientes de sus colaboradores, de detectar cualquier síntoma, o visualizar alguna señal que pueda generar riesgo de contagio, para así evitar la afectación de la salud de sus trabajadores.

“Los empresarios tenemos que estar muy al pendiente de nuestros colaboradores y muy atentos a cualquier síntoma, señal de que haya algún contagio para poderlo controlar lo más rápido posible, que no se esparza a los demás colaboradores, para evitar un cierre”, mencionó.

Rodríguez Vallejo reconoció que el panorama actual debe de preocupar y ocupar a los empresarios a reforzar acciones en beneficio de la salud, se debe motivar a los trabajadores a usar su cubrebocas, a tener la sana distancia, dar permisos para ir a la vacunación, colocar gel antibacterial, brindar una atención médica ya sea por la vía pública o privada.

Recientemente la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG), informó que en lo que va de enero se han registrado 12 mil 211 casos confirmados del virus Sars-Cov-2, lo que representa un incremento del 289.3 por ciento en comparación con el mismo periodo pero del mes de diciembre, en el que se tenían 3 mil 137 casos confirmados.

“Exhortamos a la responsabilidad y al compromiso de cada quien, si se sienten mal que no salga y que avise que está enfermo y que se aísle para evitar que se propague el Covid, ya que todavía hay gente que no está vacunada, empezando por los más chicos”, comentó.

El presidente de COPARMEX León destacó que más allá de que pudiera cambiar el color en el semáforo estatal de reactivación económica a amarillo, naranja o rojo, las empresas deben cuidar la salud de sus colaboradores para poder mantenerse estables y generar más riqueza para sus trabajadores, apoyando su economía y empleos formales.

“Los que no se han querido vacunar por alguna razón, hay que seguirse cuidando, no hay que bajar la guardia y el riesgo de contagio es muy alto, si en una empresa se enferma la mitad, las líneas de producción se enferman, entonces quiénes van a operar, más que un cierre por decreto como fue hace año y medio, pues ahora será quédate en casa pero de manera interna”, finalizó.