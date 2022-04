Prevén brote de contagios en Semana Santa

León, Gto.- Las autoridades sanitarias del estado de Guanajuato se preparan ante un posible brote de contagios motivado por las vacaciones de semana santa y de pascua, anunció Daniel Díaz Martínez, titular de la Secretaría de Salud, quien estimó que el repunte podría ser de hasta un 10%.

El funcionario agregó que en estos momentos la dependencia a su cargo ha puesto mayor énfasis en la vigilancia epidemiológica, y no se ha dejado de realizar pruebas, no hay que bajar la guardia todavía

Calificó de difícil el saber lo que va a pasar en tema de salud, “depende del comportamiento social y que lógicamente no haya una variante, aquí en el estado la tendencia debe ser mínima, yo creo que no debe de ser más de un 10%, no lo podemos determinar en función de que en el mundo no no se sabe, vemos lo que está pasando en China que incluso tuvieron que recurrir a un nuevo confinamiento, afortunadamente ahora hay menos casos, pero nosotros seguimos trabajando”.

Nosotros seguimos avanzando en temas de la vacunación llevamos más de 9 millones de dosis aplicadas y vamos a esperar, seguimos realizando vigilancia epidemiológica y observando lo que pasa en el mundo, y ver qué pasa después de las vacaciones de semana santa esperamos que haya quizá una oleada de menor intensidad de lo normal, no tenemos casos graves, el porcentaje de ocupación hospitalaria no rebasa el 2.3% de camas ocupadas, después de varios días sin de funciones ayer se registró una de una persona no están vacunadas y con mucho tiempo estancia hospitalaria.

En el tema de confinamiento Díaz Martínez habló de la urgencia de conocer la política pública en materia de salud, “no sería lo deseable, sólo en un escenario que tuviéramos un brote muy elevado, incremento de casos de defunciones. El virus llegó para quedarse hay que decirlo no se va a ir ya se va a convertir en un virus endémico, pero creo que la vacunación ha ayudado mucho y no creo que haya necesidad de regresar a confinamiento” recalcó.

Es importante continuar con la vigilancia epidemiológica y no vamos a quitar la reconfiguración de las camas en su totalidad permanece el Hospital Covid-19 ubicado en la calle 20 de enero y el Hospital inflable que permanecen con pocos pacientes, vamos a ver qué pasa a mitad del año, ya podremos saber que los vamos hacer en tanto el personal contratado está listo para atender. Después podemos hablar de otras necesidades que se tiene la población en materia de salud, en tanto siguen para atender la pandemia.

