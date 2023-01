Presentan nuevo proyecto para los ladrilleros

León, Gto.- Integrado por cinco alternativas para el sector ladrillero y después de cocinarlo durante dos años, el gobierno de Guanajuato presentó la tarde de este lunes el nuevo proyecto para dicho gremio en la comunidad Ladrilleras del Refugio.

Según la explicación de los especialistas ya no podrán producir ladrillo, solo block de concreto y adoquín pues la finalidad es crear materiales menos contaminantes en la creación de ladrillos dentro de los 38 municipios del estado.

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, dijo que con estas opciones no tendrán la necesidad de reubicarlos, solo tecnificarse.

“Estamos atacando el problema de raíz, porque no estamos reubicando hornos, no estamos reubicando gente, no estamos dándoles otro predio sin papeles. Hoy les estamos dando alternativas, son cinco alternativas que le estamos dando a la gente”, señaló en su discurso.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

La alternativa son las siguientes: elaborar un ladrillo sustentable, a través de hornos MK 2, donde el financiamiento va a cargo del gobierno del estado y construir hornos, la otra opción es la chimenea y lavador de gases de horno.

La Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable y Fondos Guanajuato participan con el financiamiento; SMAOT e IDEA aportan recursos del Fondo de Innovación. La SICOM y la SMAOT asesoran y supervisan el proceso de construcción. El Municipio apoya con la regularización de los predios e introduce urbanización y servicios.

Otra alternativa es la fabricación de blocks de cemento; para ello, el gobierno del estado firmó un convenio con Cementos Mexicanos (CEMEX) para entregar equipos para la producción de blocks de cemento; asimismo para comprar la producción a través de su red de concesionarios Construrama.

Este modelo permite que los productores, una vez capacitados, puedan fabricar hasta 1 mil 200 blocks por día, lo que les permite una mayor utilidad de la que actualmente tienen con el ladrillo rojo artesanal. Autoridades, productores y habitantes, ya fueron testigos de una demostración de la operación de una blockera.

Entre las opciones para los habitantes de la zona, está abrir un negocio. El gobierno del estado, a través de la SDES, entregará apoyos para proyectos productivos.

La estrategia también comprende la opción de capacitación para ejercer un oficio; en coordinación con el Instituto Estatal de Capacitación (IECA), se ofrecerán cursos de capacitación a fin de que las personas interesadas puedan adquirir y desarrollar nuevas habilidades que les permitirán trabajar por su cuenta y generar ingresos para llevar al hogar.

La quinta alternativa, es brindar trabajo formal para quienes hoy se dedican a la elaboración de tabique. La SDES, mediante Jornadas de Empleo, ofrecerá apoyos para que obtengan un trabajo en una empresa.

A través de una Feria de Servicios que se instaló en el campo de futbol de Ladrilleras del Refugio, se ofrecieron empleos formales, se dio información sobre los cursos de capacitación y sobre los pasos para la obtención de apoyos para emprender un negocio.