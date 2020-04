Presentan a capacitadores de los cursos en metodologías innovadoras

León, Gto.- La plataforma municipal Aprende León dio a conocer a los instructores que impartirán cursos en metodologías innovadoras.

El contenido de aprendeleon.com está enfocado a empresarios, estudiantes, trabajadores, emprendedores y servidores públicos, con capacitaciones, entrenamientos, herramientas digitales y metodologías.

Durante el primer mes se llevarán a cabo 19 talleres con disposición de horas, cuyos capacitadores, informó la dirección de Innovación son:

Leticia Gasca. Fundadora de skills agility lab; cofundó el movimiento fuckup nights y el Failure Institute, el primer centro de investigación en el mundo dedicado al estudio del fracaso empresarial. Es co- chair del Education and employment Steering Committee de la comunidad de global Shapers del Foro Económico Mundial donde dirige el Proyecto Shaping the Future of Work.

Edgar Barroso. Doctor por la Universidad de Harvard. Su trabajo se especializa en educación, innovación y tecnología. Es miembro del grupo de expertos de la ONU en cambio tecnológico exponencial. Tiene 20 años de experiencia en trabajo remoto.

Germán Bonilla .Maestro en Ciencias en Ingeniería de Sistemas de Producción por la Universidad Técnica de Aquisgrán (RWTH Aachen University, Alemania) e Ingeniero Mecánico Administrador por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Campus Monterrey. Coordina el Programa de Clústeres Tecnológicos del proyecto “Asociación para la Innovación Alemania–México/Alianza del Pacífico” de la Confederación de la Industria Alemana (BDI).

Claudia Quirós. Diseñadora y maestra en Gestión del Diseño y Semiótica. Se especializa en diseño de escenarios futuros alternativos, análisis de tendencias globales y formas de pensamiento futuras. Ha asesorado empresas nacionales e internacionales, emprendedores y dependencias de gobierno. Actualmente es miembro del Consejo para el Desarrollo Económico del municipio de León, Guanajuato.

Chacho Campos. Es uno de los mercadólogos y emprendedores más reconocidos a nivel nacional. Con 10 años de experiencia en medios de comunicación, digitales y redes sociales. Ha colaborado e innovado en diversos proyectos para Google y Facebook, creando oportunidades para los emprendedores mexicanos.

El portal aprendeleon.com permite visualizar los webinar de fechas pasadas para quien no pueda conectarse en tiempo real.

La difusión de la plataforma se hace a través de las redes sociales de la dirección de Innovación.