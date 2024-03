Por sequía, campesinos de Guanajuato retrasarán su siembra

Guanajuato arrastra una condición de escasez de agua desde hace cinco años y los suelos cada vez están más secos; así, en esas condiciones, campesinos del estado, uno de los cinco con mayor producción de alimentos en el país, volverán a sembrar en terrenos áridos, con la esperanza de que este año las lluvias vuelvan a presentarse.

Por ello y ante las condiciones adversas que han tenido que enfrentar desde hace cinco años a causa del estrés hídrico que enfrenta el campo guanajuatense, productores agrícolas tomaron la decisión de retrasar la siembra del ciclo primavera-verano hasta mayo, luego de la situación crítica que se vive debido a que en el temporal de lluvias pasado sólo registraron 300 milímetros de lluvia, situación que no permitió la recuperación de mantos freáticos y cuerpos de agua para establecer los riegos, por lo que algunos campesinos deberán sembrar en seco, así lo estableció Agustín Robles Montenegro, presidente del Distrito de Riego 011, el más grande del estado y el que aglutina a más de 24 mil agricultores, los cuales poseen 112 mil hectáreas.

“La decisión fue que nos vamos a ir a sembrar al primavera-verano ya muy tarde, por allá de mayo empezaremos a sembrar y a regar, algunos van a sembrar en seco, algunos en mojado, como es costumbre, pero la situación sí es crítica, pues desde hace cinco años atrás ha estado lloviendo menos”, explicó.

En este contexto, el presidente del Distrito de Riego 011 explicó que el campo cuenta con una concesión de agua de 955 millones de metros cúbicos asignados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), volumen que está condicionado a la captación que se registra de las precipitaciones de la temporada pluvial, misma que desde hace algunos años ha sido por debajo del promedio.

“Desde hace cinco años no se ha entregado esa concesión de parte de la Conagua y no es que no se nos quiera dar, esto es debido a la falta de lluvias; la última que se otorgó completa fue cuando se tuvo una lluvia de 750 milímetros; este año se dieron 460 millones de metros cúbicos, el año pasado nos dieron 550 millones y el año antepasado 700 millones, pero es según llueva”, explicó.

En este aspecto, destacó la importancia de nivelar la superficie del suelo agrícola, ya que las irregularidades afectan el suministro de agua, lo que puede propiciar una maduración inadecuada de los cultivos, la aparición de zonas con maleza y, eventualmente, la reducción de los rendimientos y la calidad de la cosecha.

“Yo creo que más de 60% de las 120 mil hectáreas que tiene el Distrito de Riego 011 ya están niveladas, en las que el usuario aporta una cantidad para combustible, son trabajos menores de la maquinaria”, indicó el funcionario.

A pesar de ello, los productores agrícolas mantienen la esperanza de que este año se tenga un temporal que pueda recargar las presas a su máxima capacidad de mil 600 millones de metros cúbicos, “porque cuando llueve menos, nos dan el 75%; cuándo no llega el promedio a los 450 milímetros de lluvia, nos dan lo mínimo que son 450 millones de metros cúbicos”, explicó.

Aunado a ello, Agustín Robles Montenegro señaló que los productores agrícolas tomaron la decisión de sembrarán menos maíz, pues ahora recurrirán a cultivos que necesitan menos agua, como frijol, lenteja, garbanzo y hasta cebollas.

