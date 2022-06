¡Por las nubes! Kilo de aguacate se vende hasta en 140 pesos

León, Gto.- En el Descargue Estrella el precio del kilo del aguacate se vende hasta en 140 pesos, lo que ha impedido que las amas de casa preparen un guacamole para su familia.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

En un recorrido que realizó El Sol de León en dicho mercado céntrico de la ciudad, se encontraron tres tipos de aguacate: flor loca que es el más vendido con un costo de 100 pesos, el calificado como “el bueno” que cuesta 140 pesos porque es de temporada y “los caídos” que tienen un precio entre 60 a 80 pesos el kilo.

Los comerciantes señalan que las amas de casa han bajado su nivel de compra y son comerciantes los que adquieren para preparar guacamole tortas y tacos, sin embargo, compran el denominado “Flor loca” que tiene sabor a hierba, porque la mayoría de los caídos están magullados.

“El aguacate del bueno no es muy frecuente que se venda, en cambio el de la flor loca sale más pronto porque los vendedores de comida son los que se los llevan; el más barato no les conviene porque la mayoría viene magullado”, comentó el comerciante Juan Vázquez.

Por otro lado, las amas de casa comentaron que se están absteniendo de comprar aguacate ya que su “chivo” es de 500 a 800 pesos a la semana y todos los productos de la Canasta Básica han tenido un ligero aumento.

“Compramos aguacate o compramos algo de carne, no se puede todo, si compro aguacate ya me desfalco y no como en un día” mencionó la señora Herminia González.

Previo a semana santa el precio del aguacate subió 100 pesos, comerciantes lo atribuyeron que era por la temporada, puesto que se consumía a grandes cantidades, pasando los días festivos su precio fue disminuyendo hasta llegar a los 45 pesos, de nueva cuenta esta fruta que ha ganado mucha popularidad, no solo por ser saludable sino por su sabor vuelve a colocarse como uno de los más costosos de la Canasta Básica.